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Якби не любив, то вбив: Тарабарова розповіла, як чоловік мириться з її недоліками

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2020 - 14:48
Якби не любив, то вбив: Тарабарова розповіла, як чоловік мириться з її недоліками
Світлана Тарабарова (фото: соцмережі артистки)

Також про особисте розповіла Віра Кекелія

Жінки можуть влаштовувати набагато більший безлад в помешканні, аніж чоловіки. У цьому у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» не соромиться зізнатися співачка Світлана Тарабарова.

За словами Світлани Тарабарової, саме безлад найбільше дратує її чоловіка Олексія.

«Розкидують речі я і наш син Іван. Олексій – єдиний в нашій родині, хто не робить цього. Чоловік терпіти не може, коли я ввечері замість того, щоб побути з родиною після концерту, я виставляю всі квіти, я починаю їх розглядати, фотки в інстаграм, казати – люди, дякую. Його дратує. Мені здається, в мені його дратує все. Я не знаю, чого взагалі. Він каже: якщо б я тебе так сильно не кохав, я б тебе вбив», - говорить у програмі «Зірковий шлях» Тарабарова.

Співачка Віра Кекелія теж визнає, що її чоловік охайніший за неї.

«У Роми просто гіпер бажання, щоб було чисто в квартирі, ось прям занадто, правда. І я розкидаю речі, а він їх збирає. Ось це його дратує. Я, правда, часто дуже похапцем збираюся і можу залишити плойку, і він приходить додому, дуже злиться», - говорить на каналі «Україна» Кекелія.

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