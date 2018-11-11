В Луцке лидер украинской рок-группы с треском провалился под сцену (видео)

Видео: фронтмен группы "Фиолет" провалился под сцену на концерте (youtube.com/Татьяна Синчук)

В Луцке во время концерта украинской рок-группы "Фиолет" произошел курьезный случай. Фронтмен и вокалист музыкального коллектива - Сергей Мартынюк прямо во время выступления провалился под сцену. Запись с забавным казусом опубликовала пользователь Татьяна Синчук на YouTube.

Скриншот: кадр видео (youtube.com/Татьяна Синчук)

На кадрах заметно, как вокалист эмоционально поет и экспрессивно танцует и во время исполнения одной из песен начинает подпрыгивать. В прыжке, неожиданно для себя и уж тем более для зрителей, мужчина проломил доски на сцене, провалился вниз и на какой-то момент исчез из поля зрения.

Скриншот: кадр видео (youtube.com/Татьяна Синчук)

В видеозаписи видно, что Сергей Мартынюк провалился между досками по самые плечи и слегка был ошеломлен от случившегося. Музыканту на помощь кинулись другие участники группы и работники сцены. С их помощью он смог выбраться из ямы.

Став на сцену, Мартынюк сделал вид, как будто ничего не случилось и, как ни в чем не бывало, продолжил исполнение песни.

Кстати, мы писали о том, что Ivan NAVI рассказал о конфузе перед выступлением.

Также Меган Маркл оконфузилась в королевстве Тонга.

Напомним, мы писали о том, что королева красоты получила титул и упала в обморок на сцене.

Видео: РБК-Украина