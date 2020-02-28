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Признания в любви и редкие фото: Антуан Арно трогательно поздравил Наталью Водянову с днем рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.02.2020 - 18:32
Признания в любви и редкие фото: Антуан Арно трогательно поздравил Наталью Водянову с днем рождения
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Антуан поздравил Наталью с днем рождения

Наталья Водянова сегодня, 28-го февраля, отмечает 38-й день рождения. Обычно модель проводит этот день с семьей, а позже делится снимками. Но разумеется, близкие Натальи не стали дожидаться вечера, чтобы поздравить ее. Так, любимый мужчина и будущий супруг одним из первых начал поздравлять Водянову. Сначала он написал трогательный комментарий под фото Натальи, которое она опубликовала в своем Instagram.

Признания в любви и редкие фото: Антуан Арно трогательно поздравил Наталью Водянову с днем рождения

Наталья Водянова о текущей ситуации в мире (фото: instagram.com/natasupernova)

На фото модель красуется в необычном наряде: белом костюме, напоминающем форму медсестры, а также черной повязкой на лице из шифона с принтом Louis Vuitton. "Текущее настроение", – написала звезда и отметила Неделю моды в Париже. Антуан остался в восторге от такого образа своей любимой, он написал: "Это могла бы быть наша первая встреча". Сама Наталья не ответила мужу, зато поклонники просто засыпали его комментариями: "Боже, как это романтично, "очень мило", "ты настоящий мужчина"...

Признания в любви и редкие фото: Антуан Арно трогательно поздравил Наталью Водянову с днем рожденияПризнания в любви и редкие фото: Антуан Арно трогательно поздравил Наталью Водянову с днем рожденияПризнания в любви и редкие фото: Антуан Арно трогательно поздравил Наталью Водянову с днем рожденияПризнания в любви и редкие фото: Антуан Арно трогательно поздравил Наталью Водянову с днем рожденияПризнания в любви и редкие фото: Антуан Арно трогательно поздравил Наталью Водянову с днем рождения

Антуан собрал редки фото Натальи (фото: instagram.com/antoinearnault)

А несколько часов назад на странице Антуана Арно появился пост в честь дня рождения Натальи. Он собрал массу кадров, которые еще не появлялись в сети: Наталья во время беременности, на отдыхе, они вместе в офисе, в ресторане, с котом… "Лучшего дня рождения самой лучшей и самой красивой женщине в мире. Еще много лет любви, веселья, приключений, смеха, слез, пота и продолжай делать мир немного лучше с каждым днем", – написал влюбленный Антуан под серией снимков. Наталья в ответ написала не менее трогательно: "Ты лучший подарок, который жизнь дарит мне каждый день. Так повезло, мой малыш, иметь тебя. Спасибо".

Признания в любви и редкие фото: Антуан Арно трогательно поздравил Наталью Водянову с днем рожденияНаталья Водянова и Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники также не стали молчать. Они начали засыпать пост поздравлениями и восторгами: "Бог благословил эту пару", "Она выглядит так просто, несмотря на ее статус".

Сама Наталья также опубликовала несколько кадров, показав, как проводит день рождения. Модель отправилась в баню. Она позирует в одном лишь халате и тапочках, написав: "Мой костюм на день рождения".

Признания в любви и редкие фото: Антуан Арно трогательно поздравил Наталью Водянову с днем рожденияПризнания в любви и редкие фото: Антуан Арно трогательно поздравил Наталью Водянову с днем рожденияПризнания в любви и редкие фото: Антуан Арно трогательно поздравил Наталью Водянову с днем рожденияНаталья отмечает день рождения (фото: instagram.com/natasupernova)

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