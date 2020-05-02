"Лучший отец": Виктория Бекхэм показала невероятно милое видео в честь 45-летия Дэвида

В эту субботу, 2 мая Виктория Бекхэм поделилась невероятно трогательным видео в честь 45-летия своего любимого мужа Дэвида. Виктория продемонстрировала собственноручно сделанный клип, на котором под песню «Long Train Runnin» от группы The Doobie Brothers можно увидеть прекрасные семейные моменты из жизни Бекхэмов. Здесь мы видим, как Круз и Ромео в детстве поют и играют на гитарах, а также первые шаги младшей дочери Харпер. Во второй части видео мы видим танцующего Дэвида вместе со своей женой и семейную поездку в Диснейленд вместе с детьми. И даже Дэвида, кормящего уток в пруду.

«Желаю счастливого Дня Рождения, самому лучшему папочке! Празднуем взаперти и скучаем за @brooklynbeckham (прим.: Бруклин Бекхэм, старший сын) и всеми нашими друзьями. Мы все так сильно любим тебя», — подписала праздничный пост Виктория.

Мать четверых детей также поделилась личной фотографией из семейного архива, которая была сделана за месяц до их помолвки в 1997 году. На фото, счастливые супруги выгуливают своих щенков породы ротвейлер.

«Люблю тебя так сильно», — подписала фотографию Виктория, на которой известный дизайнер изображена широко улыбающейся позади своего будущего мужа.

Виктория и Дэвид Бекхэм (фото: instagram/victoriabeckham)

Также известный экс-футболист получил приятные поздравления от своих детей. Ромео был одним из первых, кто поделился в своём Instagram тремя, ранее невиданным фотографиях своего отца.

«С Днём Рождения, папа, я так сильно люблю тебя и надеюсь, что у тебя самый лучший день. Извини, что я выше тебя», — пошутил он, на что Дэвид парировал: «Это все потому, что у тебя «Мэн бан» (прим.: мужская причёска в стиле «пучок») @romeobeckham на голове!».

Ромео Бекхэм со своим звездным отцом (фото: instagram.com/romeobeckham)

Сегодняшний день у семьи Бекхэмов, без сомнения, будет особенным. Супруги вместе со своими детьми находятся на самоизоляции с начала марта, в собственном особняке в деревне Котсуолд. Дэвид, Виктория, Ромео, Круз и Харпер часто выкладывают кадры в своих соцсетях демонстрируя то, как они коротают дни на карантине занимаясь разнообразными развлечениями такими как: выпечка, спорт, просмотр фильмов и пр. Старший сын Бруклин находится в Нью-Йорке со своей подругой Николой Пельтц.

Напомним, ранее 46-летняя Виктория Бекхэм похвасталась идеальной фигурой в облегающем наряде.