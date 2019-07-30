Ты мой лучший друг: Виктория Бекхэм растрогала сеть нежным фото с 8-летней дочерью

Виктория Бекхэм в последнее время часто постит фото с семьей. А трогательные снимки с Харпер Севен и вовсе вошли у нее в привычку. Не так давно звездная мама показала, как вся семья отметила 8-летие единственной дочери. Дэвид и все братья подготовили для малышки трогательные посты, а продолжилось торжество в роскошном ресторане с массой сюрпризов.

Виктория и Харпер (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Но первой ее все же поздравила сама Виктория – еще накануне праздника она опубликовала пост, на котором "короновала" Харпер. Девочка заскочила на рабочую площадку, где проходили съемки линии нового косметического бренда Виктории Victoria Beckham Beauty, чему мама была весьма рада. Они сделали уже упомянутый трогательный кадр, который очень умилил поклонников звезды.

Харпер обожает вся семья (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Несколько часов назад Виктория показала новое фото с дочкой. На снимке Виктория позирует в черном наряде из коллекции собственной марки и с ярким макияжем, а Харпер одета в легкое летнее платьице с цветочным принтом. Малышка обнимает маму, и обе они просто светятся от счастья.

Подпись Виктория подобрала искреннюю и трогательную: "Моя маленькая девочка и лучший друг. Тысяча поцелуев! Мамочка так тебя любит". Такой пост она подготовила не просто так, а в честь Дня друзей, который отмечается сегодня, 30 июля. Потому что после этого она опубликовала еще и видео со своим партнером и по совместительству лучшей подругой Сарой Креал, которая до этого была директором по развитию американской марки Estée Lauder.

Новое фото приурочено ко Дню друзей (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Благодарна, что Сара – мой соучредитель и генеральный директор #VictoriaBeckhamBeauty. А кто всегда поддерживает вас?", – написала Виктория, добавив красноречивый хэштег #DayOfFriendship.

Харпер в июле отметила 8-летие (фото: instagram.com/victoriabeckham)

К слову, судя по постам, малышка Харпер – лучший друг всех членов знаменитого семейства и их настоящая любимица. За доброту и веселый нрав девочку обожают старшие братья, а Дэвид просто луши в ней не чает.