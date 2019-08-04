"Лучший друг и любимый": победительница Холостяк 9 очаровала нежностью с избранником

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова изо дня в день доказывают, что сама судьба свела их на самом романтическом проекте страны. Волюбленные все свое свободное время проводят вместе: путешествуют, ходят на вечеринки и шоппинг, весеятся с друзьями и даже смотрят сериалы, ведь вкусы у них совпадают. Пара делится с поклонниками веселыми и трогательными фото и видео, впуская фанов в свою жизнь. Даша и Никита не перестают признаваться друг другу в чувствах через соцсети и часто публикую совместные эффектные снимки.

Избранница холостяка решила не нарушать традицию и поделилась фото с любимым, оставив признание о нем. Никита обнимает возлюбленную за плечи, а она держит его за палец, прильнув поближе к любимому мужчине.

"Мой лучший друг и любимый мужчина. Представьте, что мы приезжаем к вам и говорим, что мы вместе сейчас же улетаем. Куда бы вам хотелось отправиться путешествовать?" - решила задать оригинальный вопрос подписчикам Даша.

Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

В первую очередь комментаторы оценили романтику, царящую между влюбленными, а уж потом начали делиться любимыми направлениями для отдыха.

Вы очень красивая пара

Які ви милі. Давайте вже одружуйтесь

Очень здорово смотритесь вместе, желаю вам счастья!

Дубай, Турция, Мальдивы. Мечта, мечта, вы такие хорошенькие

В Мексику, вы безумно красивые и счастливые

Красивая пара

Які ж ви гарні

Вы похожи

Скриншот комментариев

Никита также решил опубликовать на страничке фото с Дашей. Под снимком он рассказал о том, как они насыщенно проводят время вместе.

"Вчера мы зажигали на вечеринке, сегодня потели в зале. Можно засчитать это как ежедневные тренировки", - с юмором подписал он кадр.

Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, что Холостяк 9 опубликовал трогательный и нежный фотосет с возлюбленной Дарьей Квитковой.

Ранее Холостяк 9 Никита Добрынин показал веселые развлечения у бассейна в компании избранницы и общих друзей.