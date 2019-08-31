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"Лучше, чем у Ким": MARUV похвасталась упругими ягодицами на жарком фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.08.2019 - 18:53
"Лучше, чем у Ким": MARUV похвасталась упругими ягодицами на жарком фото
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Артистка успела немного отдохнуть в Турции

Одна из самых ярких и эпатажных участниц шоу Танцы со звездами 2019 MARUV (Анна Корсун) успевает и к выступлению в следующем выпуске готовиться, и концерты давать и даже отдыхать в перерывах. К слову, во время репетиции второго эфира проекта певица дала пощечину своему партнеру по проекту, танцору Евгению JAY Дмитриенко - танец явно обещает быть эмоциональным.

А пока фанаты замерли в ожидании, артистка успела выступить с концертом в Турции, а также немного отдохнуть. На своей странице в Instagram она поделилась жарким фото из отеля, на котором позирует на мостике с видом на море. На MARUV черный купальник и полупрозрачная белая туника, которая прекрасно позволяет разглядеть соблазнительные изгибы ее тела. Исполнительница запечатлена спиной к камере, демонстрируя свои аппетитные ягодицы и повернув голову в объектив.

"Один из моментов счастья", - написала знаменитость на английском языке.

&quot;Лучше, чем у Ким&quot;: MARUV похвасталась упругими ягодицами на жарком фото

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Еще несколько эффектных кадров она показала в разделе сториз своего аккаунта.

&quot;Лучше, чем у Ким&quot;: MARUV похвасталась упругими ягодицами на жарком фото&quot;Лучше, чем у Ким&quot;: MARUV похвасталась упругими ягодицами на жарком фото&quot;Лучше, чем у Ким&quot;: MARUV похвасталась упругими ягодицами на жарком фото

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Восхищенные подписчики осыпали девушку комлпиментами, особенно восторгаясь ее "видом сзади".

  • Аня,солнце, зачем так шикарно? Ты хочешь,чтобы я умерла от твоей красоты?
  • Персик
  • Лучшая
  • Нереально красивая
  • Бесподобна!!!
  • Очень красивая)
  • Повезло мужу
  • Попа, лучше чем у Ким...
  • Красотка, просто шикарная
  • Сладкая девушка

&quot;Лучше, чем у Ким&quot;: MARUV похвасталась упругими ягодицами на жарком фото

Скриншот комментариев (instagram.com/maruvofficial)

Напомним, MARUV разгорячила публику образом секси-полицейской на одном из концертов.

А до этого MARUV и Анна Ризатдинова похвастались завидной растяжкой. Гимнастка и певица сделали забавное фото после первого эфира шоу Танцы со звездами 2019, который отгремел 25 августа.

"Арестуйте меня": MARUV разгорячила публику образом секси-полицейской Эпатажная MARUV дала партнеру пощечину на репетиции Танцев со звездами
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