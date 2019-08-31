"Лучше, чем у Ким": MARUV похвасталась упругими ягодицами на жарком фото

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Артистка успела немного отдохнуть в Турции

Одна из самых ярких и эпатажных участниц шоу Танцы со звездами 2019 MARUV (Анна Корсун) успевает и к выступлению в следующем выпуске готовиться, и концерты давать и даже отдыхать в перерывах. К слову, во время репетиции второго эфира проекта певица дала пощечину своему партнеру по проекту, танцору Евгению JAY Дмитриенко - танец явно обещает быть эмоциональным.

А пока фанаты замерли в ожидании, артистка успела выступить с концертом в Турции, а также немного отдохнуть. На своей странице в Instagram она поделилась жарким фото из отеля, на котором позирует на мостике с видом на море. На MARUV черный купальник и полупрозрачная белая туника, которая прекрасно позволяет разглядеть соблазнительные изгибы ее тела. Исполнительница запечатлена спиной к камере, демонстрируя свои аппетитные ягодицы и повернув голову в объектив.

"Один из моментов счастья", - написала знаменитость на английском языке.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Еще несколько эффектных кадров она показала в разделе сториз своего аккаунта.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Восхищенные подписчики осыпали девушку комлпиментами, особенно восторгаясь ее "видом сзади".

Аня,солнце, зачем так шикарно? Ты хочешь,чтобы я умерла от твоей красоты?

Персик

Лучшая

Нереально красивая

Бесподобна!!!

Очень красивая)

Повезло мужу

Попа, лучше чем у Ким...

Красотка, просто шикарная

Сладкая девушка

Скриншот комментариев (instagram.com/maruvofficial)

Напомним, MARUV разгорячила публику образом секси-полицейской на одном из концертов.

А до этого MARUV и Анна Ризатдинова похвастались завидной растяжкой. Гимнастка и певица сделали забавное фото после первого эфира шоу Танцы со звездами 2019, который отгремел 25 августа.