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"Клевые пацаны": Потап очаровал сеть фото со спортивным сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.08.2019 - 13:57
"Клевые пацаны": Потап очаровал сеть фото со спортивным сыном
Фото: Потап с сыном (instagram.com/realpotap)

Артист проводит много времени с сыном от первого брака

Украинский продюсер и рэпер Потап, который недавно поразил сеть экстравагантной "прической", наслаждается семейной жизнью со своей новоиспеченной супругой Настей Каменских, с которой они расписались в мае. Однако при этом он не забывает и о родном сыне Андрее, который был рожден в браке с Ириной Горовой. Музыкант по возможности старается проводить с мальчиком как можно больше времени и иногда показывает фанам, чем же они занимались.

Так, Потап очаровал сеть новым совместным фото с 10-летним Андреем. Папа и сынн одеты по-спортивному, на рэпере также его фирменная кепка. В руках он держит баскетбольный мяч - так что они с сыном явно активно проводили время. Стоит отметить также забавную прическу мальчика - растрепанные волосы смешно торчат в разные стороны.

&quot;Клевые пацаны&quot;: Потап очаровал сеть фото со спортивным сыном

Фото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

Подписчики продюсера поспешили оставить свои отзывы - многие написали, что Андрей очень похож на маму и растет настоящим красавчиком.

  • Сынуля полностью в Ирину)
  • Клёвые пацаны
  • Красивый мальчик!
  • Срочно в парикмахерскую...
  • Гарні хлопці
  • Прикольная смесь маминых и папиных черт в мальчишке
  • Пацаны
  • Хороший мальчик
  • Красавчики
  • Мальчик на маму похож)
  • Такой маленький, а уже Потап
  • Сынок копия МАМА
  • Потапчики! Такие классные! Успехов и любите своих близких!

&quot;Клевые пацаны&quot;: Потап очаровал сеть фото со спортивным сыном

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, недавно сын Потапа Андрей отдохнул в Турции вместе с мамой Ириной Горовой и сводной сестрой Натальей. Экс-супруга продюсера засыпала сеть красочными фото семейного отдыха с детьми.

Кстати, вторая жена Потапа Настя Каменских откровенно призналась, что очень хочет стать мамой.

Каменских призналась, что очень хочет стать мамой "Потрясающий отпуск": бывшая жена Потапа засыпала сеть фото семейного отдыха в Турции
Новости Украины Потапсын
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