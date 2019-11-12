Лучшая пара: Надя Дорофеева и Позитив покорили фанов стильным совместным выходом

Надя Дорофева и Алексей Завгородний (Позитив) продолжают получать комплименты в свой адрес после прошедшего, уже 12-го эфира шоу Танцы со звездами 2019 (отгремел 10 ноября). Напомним, что эфир был по-настоящему уникальным. На одном паркете встретились Джамала, группа “Время и Стекло”, первый состав группы “ВИА ГРА” (Надежда Мейхер и Алена Винницкая), Тина Кароль - просто “вечер премьер”. Под композиции известных исполнителей свои номера представляли звездные участники. Кстати, отметим, что по итогам зрительского голосования паркет покинула актриса “Квартал 95” Елена Кравец.

А вот приятным сюрпризом этого вечера было возвращение на паркет Нади Дорофеевой. Напомним, что солистка группы “Время и Стекло” участвовала в проекте Танцы со звездами 2017! Тогда ее партнером был танцор Женя Кот и пара заняла второе место (первенство досталось Наталье Могилевской и Игорю Кузьменко).

Вернулась на перкет Надя не ради танца. Вместе с Завгородним они были ведущими балкона. Задача Нади и Позитива - встречать звездных участников и вместе с ними дожидаться оценок судей.

Наконец Дорофеева порадовала поклонников совместным фото с Позитивом, сделанное во время прямого эфира.

Стильные Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Творческая пара позирует в очень стильных нарядах в черных тонах. На Наде - оригинальные брюки, декорированные шелковым шлейфом. Позитив также весь в черном: брюки, футболка, стильная кожанка.

“Смотрели эфир Танцы со звездами 2019? Мы кайфонули, делитесь впечатлениями”, - подписала фото Дорофеева.

Конечно же, поклонники Дорофеевой поспешили прокомментировать ее новый пост:

“Такие хорошие”

“Просто лучше всех”

“Конечно смотрела, вы были великолепны”

“Хотелось бы увидеть Позитива в новом сезоне "Танці з зірками"

“Это было феерическое возвращение на паркет. Молодцы!”

“Конечно смотрела! Надя, ты невероятная”

“Самый лучший эфир вместе с самыми лучшими артистами”

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Кстати, под песню “Время и Стекло” “Мой парень Лох” свое выступление представили Владимир Остапчук и Илона Гвоздева.

Владимир Остапчук, Илона Гвоздева и Время и Стекло – Хип-хоп – Танцы со звездами 2019

Напомним, в роскошном наряде с экстремальным декольте Джамала выступила на Танцах со звездами.