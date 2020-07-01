Лучшая пара в мире: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес восхитили сеть зажигательными танцами

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес – без сомнений, одна из самых популярных пар на просторах сети. И они делают все, чтобы продержаться в этом статусе как можно дольше. Вечно влюбленные и почти супруги пишут трогательные посты, показывают общий досуг, поздравляют с праздниками детей, увлекают поклонников в свою жизнь с помощью домашних уютных историй, а еще – совместных тренировок в спортзале и на танцплощадке.

Пара обожает танцевать (видео: instagram.com/jlo)

Как известно, 50-летняя певица давно принимает участие в съемках шоу World of Dance, где часто демонстрирует и свои таланты. В этот раз Дженнифер решила записать ролик вместе со своим любимым мужчиной Алексом Родригесом, обучив его нескольким па. Зажигательные ролики появились на страницах обоих знаменитостей.

«Вы знаете, как говорят: практика создает совершенство! Или в этом случае практика создает «это не так плохо»! Я благодарен, что наш лучший учитель помог мне с моим #WorldOfDanceAgain Challenge! @jlo. Я готов к дуэлям сегодня вечером на @nbcworldofdance! Приготовьтесь ко многим сюрпризам», – в привычной юморной манере подписал его бывший бейсболист. Дженнифер написала: «Как я могла не бросить вызов @arod на #WorldOfDanceAgain Challenge! Мачос пошел в пляс!!! Вы не захотите пропустить сегодняшний вечер @nbcworldofdance, потому что он может просто сделать это шоу».

Дженнифер и Алекс (фото: instagram.com/jlo)

На видео 50-летняя Дженнифер и 44-летний Алекс выполняют одинаковые соблазнительные движения, прыжки, повороты и махи. Получилось очень забавно и зажигательно! Видно, что Алекс слегка отстает от своей гениальной учительницы. Тем не менее, он явно вошел во вкус и будет стараться сделать все, чтобы удивить поклонников.

Фанаты просто засыпали страницу обоих знаменитостей комплиментами и комментариями. Многие восхищаются, какая дружная и счастливая семья у Дженнифер, а также, что они «лучшая пара в мире». Не обошлось и без комплиментов ее неувядающей внешности. Певица надела спортивный серый костюм, который подчеркнул все ее достоинства от роскошных бедер и выдающихся ягодиц до упругого пресса.