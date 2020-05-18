Лучшая пара: Даша из Холостяк-10 и Макс Михайлюк заинтриговали совместным фото

В прошедшую пятницу, 15 мая, состоялся уже одиннадцатый выпуск романтического реалити Холостяк 10. Макс Михайлюк знакомил троих участниц (Вика, Дана и Даша) со своими родителями, которые живут в Одессе. Девушкам предстоял серьезный разговор с отцом холостяка, который смог разглядеть истинную суть участниц ТВ-шоу. По итогам 11-го выпуска проект покинула Вика. И вот, всего две участницы - Дана и Даша - остались в шаге от финала. Уже в эту пятницу, 22 мая Холостяк-10 Макс Михайлюк примет судьбоносное для себя решение и выбирет только одну девушку, с которой решит продолжать отношения.

Тем временем Даша Ульянова из Холостяк-10 поделилась с поклонниками знаковым для себя фото. В Одессе ей выпало последнее свидание с Максом - по крайней мере, в рамках проекта! Пожалуй, это было одно из самых романтичных свиданий, наполненных важными посланиями. Встретиться с Дашей Макс решил на стадионе “Черноморец” в родной Одессе. Здесь, посреди зеленого поля, в окружении пустых трибун Дашу ждал романтический обед за белоснежным столиком. На этом сюрпризы не закончились.

Оказавшись на футбольном поле, Дашу встретил голос Макса, который вещал из громкоговорителя. Михайлюк предупредил девушку, что открыв глаза, она познакомиться с очень целеустремленным и сильным духом человеком. Этот человек не боится говорить правду. Однако часто сомневается в себе!

Открыв глаза, Даша Ульянова увидела на большом экране стадиона себя!

Такой символический поступок не мог не затронуть чувства Даши. К слову, на своей instagram-страничке девушка также опубликовала кадр с этого романтического свидания. На фото счастливая Даша игриво выставила ножку. При этом Макс обнимает девушку за плечи и искренне улыбается в камеру.

Даша Ульянова и Макс Михайлюк (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша никак не подписала новое фото, лишь сопроводила его смайликами - футбольный мяч, сердечко и улыбка.

Зато фолловеры Даши “разошлись” в комментариях. Очень многие выразили слова поддержки “холостячке” и пожелали ей победы.

“Даша , сижу на кухне пеку "наполеон" , налила себе 20гр. Jagermeister и кайфую от вашей встречи с родителями. Пока муж укладывает малых спать)) Вы лучшая я в Вас верю”

“Даша, я очень надеюсь, что ты победишь, Дана не достойна”

“Даша, я уже вижу, как Максим одевает тебе кольцо на палец! Удачи”

“Победительница! Самая! Все болеем за тебя”

“Лучшее свидание”

“Даша, держу за тебя кулачки! Не знаю, как у Вас сложилось после проекта, но вместе Вы очень гармонично смотритесь”

“Красивая пара! Любви вам”

Скриншот комментариев: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Также девушка поделилась с поклонниками фото своего образа с последней церемонии роз. Для появления перед Максом Даша выбрала эффектное вечернее платье в пол. Красное платье с пышной юбкой оголяет покатые плечи девушки. Также наряд дополнительно декорирован пайетками и блестками. Макияж “холостячки” сделан с акцентом на алые губы.

Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

“Ну вот и все .. финишная прямая. Позади 11 прекрасных недель) время , которое я запомню на всю свою жизнь и эта жизнь уже не будет прежней ) я уже неоднократно говорила , что идя на проект, я видела перед собой огромную авантюру , которая в принципе имеет место быть) и кто бы мог подумать , что у нас получится протоптать мне дорогу в финал, я о таком и мечтать боялась , честно. Волнение было всегда, начиная с самого первого этапа кастинга и заканчивая каждым новым эфиром. Вы не представляете как это - смотреть на себя со стороны ещё и в таком остросюжетном детективе. Смотрю и как будто бы я не в курсе что за движуха там происходит.

Короче ))) оглядываясь назад, я понимаю что все не зря. Впереди очередное важное событие в моей жизни. Финал проекта Холостяк 10. Ввучит , конечно , красиво ))да и вообще круто быть финалистой. Хочу попросить вас не желать мне победы ... на этом этапе я уже устала бороться в бесконечном конкурентном марафоне ) пожелайте мне лучше большой и красивой любви” - поделилась эмоциями Даша.