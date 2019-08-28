"Лучшая мама в мире": 7-летняя дочь Поляковой растрогала сеть милым признанием (видео)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Алиса исполняет песню Поляковой - "Королева ночи"

Оля Полякова все чаще балует поклонников различными фото и видео со своими дочками. Отметим, что украинская “королева ночи” на данный момент продолжает наслаждаться отдыхом и отпуском. При этом, судя по всему, Полякова пока не планирует куда-то улетать. Певица набирается сил с родными в своем загородном доме, где у нее есть бассейн, озеро, обширная зеленая территория. Более того, даже во время отпуска Полякова не пропускает занятий по фитнесу. И даже записывает познавательные видео для своих поклонников. К примеру, недавно Полякова показала "соблазнительную" тренировку в бассейне!

Вместе со своей звездной мамой отдыхом наслаждаются и ее дочери. И если Маша улетела в США, то ее младшая сестра, 7-летняя Алиса продолжает отдыхать с мамой.

В разделе сториз на своей страничке в сети instagram Полякова опубликовала серию забавных видео, на которых просто решила подурачиться с дочкой. При этом видео было записано, скорее всего, в ванной комнате.

Мама с дочкой пляшут. При этом Алиса поет песню “Королева ночи”.

“Парти ин да хаус”, - с юмором подписала видео Полякова. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Певица #ОляПолякова с дочкой Алисой решила немного повеселить фолловеров)) "Самая лучшая в мире мама" pic.twitter.com/WZDtUCZ2Gz — MyGlamWish (@glam_wish) August 28, 2019

Еще чуть позже Алиса позировала на видео в длинной белой футболке с надписью “Вот так выглядит сама лучшая мама в мире”.

“Эта футболка - доказательство, что моя мама самая лучшая в мире. И знайте, что только моя мама лучшая в мире”, - говорит Алиса.

Кстати, до этого Оля Полякова в красном купальнике взволновала сеть. Певица прокатилась на яхте. И конечно же, не смогла отказать себе в удовольствии сделать очень яркое фото! На снимке исполнительница позирует в закрытом купальнике насыщенного алого оттенка. При этом нельзя не отметить - Ольга выглядит потрясающе!

Ранее певица Оля Полякова показала звездную тренировку с дочками. Знаменитость призналась, что работать над своими фигурами девушкам приходится немало.