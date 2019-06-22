Лучезарная Вера Брежнева покорила эффектным образом на отдыхе в Италии

Певица наслаждается отдыхом вместе с семьей
Певица Вера Брежнева отправилась на долгожданный отдых - вместе с семьей она наслаждается летом на любимом итальянском курорте Форте дей Марми. На своей странице в Instagram артистка поделилась своим счастьем, а также продемонстрировала эффектный образ в нежных тонах.
На фото счастливая Вера позирует в стильном розовом комбинезоне и солнцезащитных очках у бассейна. На одном из кадров она держит на руках любимую собачку. Отметим, что завязанный пояс подчеркнул стройную талию певицы.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
"С любимой собакой в любимом комбинезоне в любимом месте с любимой семьей. Счастье есть", - написала Брежнева.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Позже она также выложила жаркое видео из бассейна - на нем она в черном бикини выныривает из воды, подобно Афродите.
Видео: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Подписчики поспешили оставить свои восторженные отзывы.
Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)
Напомним, Вера Брежнева рассказала, каким она видит идеальный отпуск.
Ранее Вера Брежнева в боди и косухе вызвала фурор в сети. Дерзкий образ певица примерила на съемках клипа "Я не святая".
Также Вера Брежнева показала редкое семейное фото и похвасталась цветущей мамой-именинницей.