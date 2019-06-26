Лучезарная Тодоренко без косметики засветила фигуру в купальнике

Регина Тодоренко смело устраивает фотосеты в купальниках, демонстрируя свою фигуру поклонникам. Впервые она осмелилась устроить пляжную фотосессию меньше, чем через полгода после появления на свет сыночка Михаила. Тогда ведущая разделась в Дубае и посетовала на то, что пока еще не полностью восстановилась после родов, хоть поклонники посчитали формы молодой мамы очень привлекательными и начала интересоваться секретами ее стройности. Пока звезда отдает предпочтение закрытым моделям, но это никак не влияет на количество комплиментов, которые она получает под такими кадрами. На новом снимке в Instagram Регина вновь засветила стройные ножки и аппетитную фигуру.

Розовый купальник на тонких бретелях, шляпа с широкими полями, отсутствие макияжа, лучезарная улыбку и роскошные распущенные волосы до талии – такой она предстала перед поклонниками. Регина сидит, скрестив ноги в расслабленной позе, а у ее ног лежат цветы.

Поклонники телеведущей не могли пройти мимо столько эффектного кадра и оставили для нее немало теплых слов.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Красотка", "Шляпа огонь! Обожаю шляпы и Регину!", "Супер!", "Загорела! Или это освещение такое?", "Счастливая и любимая", "Регина, ты супер!", "Красавица", "Ты лучшая!", "Как всегда, красотка!", "Вы лучезарная!" - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко рассказала о масштабной подготовке к пышной свадьбе с Владом Топаловым. Пара скромно расписалась перед появлением на свет малыша, но решила отметить важное событие как следует лишь сейчас.

Напомним, что Регина Тодоренко спела сыночку колыбельную на родном украинском языке, растрогав сеть.

Кстати, муж Тодоренко, музыкант Влад Топалов привел сеть в восторг признанием своему "малышу-Симбе" как он называет сыночка Мишу.