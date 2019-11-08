В лосинах и обтягивающей майке: Лилия Подкопаева восхитила формами в спортзале

Лилия Подкопаева в сентябре стала счастливой мамой девочки. Олимпийская чемпионка очень быстро восстановилась после родов, ведь даже в период беременности она не забывала о занятиях спортом. Спортсменка делиться в Instagram счастливыми фото с малышкой на руках и умиляет поклонников своим подходом в воспитанию детей – она убеждена, что любви и заботы много не бывает. Помимо пеших прогулок, Лилия еще и наведывается в тренажерный зал. Кстати, свой первый день в спорткомплексе она показала в сториз.

Лилия выбрала спортклуб по месту жительства – в Атланте, о чем говорит геоотметка на коротком видео. Гимнастка идет по беговой дорожке и делится с поклонниками впечатлениями.

"Первый день в тренажерном зале после рождения дочери. Под заводные ритмы Димы Монатика начинаем бороться с лишними граммами или килограммами", - заявила Лилия.

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Позже она опубликовала фото после тренировки с мотивирующей подписью: "Спорт – сила". Лилия позирует в черных лосинах и белой обтягивающей майке, удобных кроссовках и с наушниками. На лице у гимнастки нет ни грамма макияжа, и она выглядит свежей и цветущей.

Кстати, ранее Лилия засветила стройные ножки в коротких шортах на прогулке с дочерью. Она в очередной раз продемонстрировала, что находится в отличной физической форме.

За заботами о малышке Лилия не забывает и о выходах в свет. Например, в октябре она устроила семейный поход на выступление легендарного цирка Cirque Du Soleil. Стильная спортсменка пришла на представление с возлюбленных Игорем Дубинским, сыном Вадимом и дочкой Каролиной.