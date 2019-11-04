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Лить слезы: TAYANNA вернулась "к маме" в эфире шоу Танцы со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.11.2019 - 11:17
Лить слезы: TAYANNA вернулась "к маме" в эфире шоу Танцы со звездами 2019
TAYANNA (фото: пресс-слубда певицы)

Певица предстала в необычном образе

Вчера, 3 ноября, в рамках популярного шоу Танцы со звездами 2019 состоялась эксклюзивная премьера'єра нового сингла TAYANNA "До мами". В прямом эфире певица представила музыкально-хореографический перформанс, режиссером-постановщиком которого выступил Руслан Махов. Нагадаеємо, что 11 выпуск шоу Танцы со звездами 2019 покинула пара Алексей Яровенко и Елена Шоптенко.

Номер словно воссоздает идеальный кадр из красивого и драматического кино в времена 60-х. Лаконичные силуэты нежных оттенков, романтика и нарочитая инфантильность стала отправной точкой для создания нового имиджа исполнительницы.

TAYANNA - До мами

"Пісня "До мами" - історія кохання, де почуттями тендітної жінки користується чоловік аби полікувати свою болісну рану минулих відносин. Це пригнічує головну героїню. Людина, яка стає "подорожником" для її душі - мама. Адже у різних життєвих ситуаціях ніхто не підбере кращих слів, ніж вона. Ми повертаємось до мами, коли нам потрібна порада, коли нам добре чи погано, весело або самотньо", - комментирует TAYANNA.

Лить слезы: TAYANNA вернулась &quot;к маме&quot; в эфире шоу Танцы со звездами 2019

Композиция станет лид-синглом будущего EP, релиз которого запланирован на зиму этого года. Автором слов и музыки песни "До мами" выступила сама певица, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин.

Трек уже доступен на всех цифровых площадках.

Напомним, ранее сексапильная Тина Кароль соблазняла молодых красавцев в новом клипе "Вабити".

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