"Листочек мой нежный": Тоня Матвиенко трогательно поздравила маму с днем ​​рождения

Нина и Тоня Матвиенко (фото: пресс-служба артистки)

Сегодня, 10 октября, Герою Украины и Народной артистке исполнилось 72 года

В честь праздника Тоня Матвиенко, которая презентовала песню о зарождении чувств с Мирзояном, опубликовала фотографию мамы - Нины Митрофановны Матвиенко с теплыми словами поздравления:



“Моя найдорожча, моя люба матуся. Вітаю з днем народження! Ви, як та осінь сьогодні: благодатна, досвідчена, кольорова. Листочок мій ніжний. Не хочеться відпускати з обійм, бо грієте мою душу. Многая літа!”, — підписала фото Тоня.





Нина Матвиенко празднует день рождения - Народной артистке исполнилось 72 года (фото: пресс-служба)

Напомним, недавно Тоня Матвиенко представила песню "Не відповідай". Ее написал супруг певицы Арсен Мирзоян еще в 2012 году в период, когда между артистами зародилась симпатия.

По словам Тони, слова песни "Не відповідай " описывают внутреннее состояние артистки, которое почувствовал Арсен:

“Не відповідай” может сказать только влюбленный человек, который уже знает ответ и одновременно боится услышать то, к чему не готов. А чувства настолько сильнее тебя, что ты боишься своего будущего. Когда я услышала эту песню, меня поразило, как точно Арсен интерпретировал мои мысли относительно ситуации! Поэтому я выбрала тактику открыться ко всему, что приготовит жизнь. В этом и была моя огромная сила, которая изменила ход событий", - комментирует Тоня.

Также ранее Арсен Мирзоян заинтриговал дуэтом с лидером группы СКАЙ.