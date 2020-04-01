"Лишенная смысла песенка": журналисты раскритиковали дебютную работу Меган Маркл для Disney

Уже с 1 апреля Меган Маркл и принц Гарри официально больше не считаются старшими членами королевской семьи Великобритании. Ведь именно с этого дня вступает в силу заявление Меган и Гарри об отречении, которое прозвучало еще 8 января! Отныне скандальной паре придется самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, не рассчитывая на поддержку влиятельных родственников. Зато у Меган и Гарри появляется полная свобода действий, которой у них не было ранее. В “новую” жизнь герцогиня Сассекская успела войти с новой ролью! Меган озвучила документальный фильм Disney о жизни слонов.

Напомним, что Маркл согласилась озвучивать документальный фильм о дикой природе под названием “Слон”. И за эту работу супруга принца Гарри ничего не получила! Так как все деньги за озвучку были направлены в организацию помощи слонам “Elephants Without Borders” (“Слоны без границ”). Организация занимается защитой этих животных от браконьеров.

Премьера нового фильма состоится 3 апреля на стриминговом сервисе Disney+. Тем временем компания организовала пресс-показ фильма “Слон”. Поэтому в сети появились первые отзывы и о фильме, и об озвучке Меган. Кстати, ее первой работе после отказа от королевских обязанностей!

Отзывы критиков оказались совсем не лестным! По мнению журналистов, Меган слишком старалась угодить режиссерам. Также в некоторых местах ее голос был “по-странному” веселым, что было неуместно. В итоге кинокритики оценили старания супруги принца Гарри в 3 балла из 5-ти!

Напомним, что документальный фильм Disneynature рассказывает о путешествии африканских слонов по пустыне Калахари, которое длится 8 месяцев.

Журналист британского The Times Эд Поттон подчеркнул, что даже во время озвучивания фильма про животных Меган старалась быть похожей на свою героиню сериала “Форс-мажоры” (Suits). Критик уверен, что Маркл так и не поняла, каким должен быть актер озвучки, потому что ее голос был точь-в-точь как в сериале. “Не зря Меган старательно затыкали на официальных мероприятиях британской королевской семьи… теперь же у нее есть полная свобода”, — нелицеприятно высказался журналист.

“Конечно, в ее озвучке присутствует симпатичное чувство озорства. “Фу! Кто это сделал?” — ворчит закадровый голос Меган в насмешливом отвращении, когда один из слонят пукает. Однако, в остальном она перебарщивает. Даже моменты, когда слоны просто отрывают кору от дерева, Маркл озвучивает так, словно объявляет победителя “за лучшую картину”, — оставляет свои замечания журналист The Times.

Критик журнала Variety Оуэн Глейберман также остался недоволен. При этому не только озвучкой Маркл, но и самим фильмом. Оуэн назвал сюжет фильма “Слон” “довольно сухим”, чтобы действительно пролить свет на реалии распространения браконьерства и охоты за слоновой костью в Африке. А озвучку Маркл Глейберман сравнивайте с классической песней к какому-нибудь “диснеевскому” мультфильму — “достаточно милая и забавная песенка”. Но при этом лишенная особенной смысловой нагрузки.

Журналист Ян Фрир из журнала Empire отметил, что повествование Маркла прозвучало как “слишком страстное желание угодить”. То есть в голосе Маркл звучало слишком много неуместной драматизации. Однако Фрир заметил, что герцогине все же удалось избежать уж очень раздражающей участи.

Кинокритик Робби Коллин из The Telegraph все же признал, что в принципе для создателей документального фильма выбор Маркл был “удачным”. Ведь это может привлечь к просмотру более молодую аудиторию. Тем не менее критик также поставил фильму “Слон” три балла.

В итоге критики пришли к заключению, что таланты Маркл в качестве актера озвучки были сильно переоценены. А вот сам фильм с точки зрения работы документалистов и режиссеров заслуживает внимания.

Напомним, что роль актера озвучки Disney Маркл получила после беседы принца Гарри с Робертом Айгером — генеральным директором компании The Walt Disney. Из беседа состоялась в июле 2019 года в Лондоне во время премьеры фильма “Король Лев”. Гарри подошел на вечеринке к Роберту Айгеру и отметил, что Меган также могла бы попробовать себя в роли актера озвучки, ведь раньше ей уже приходилось заниматься подобным.