Липосакция или удалила ребра? Слава из НеАнгелов ошарашила кадрами на операционном столе

Слава Каминская из группы НеАнгелы не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов, чтобы улучшить свою внешность - по версии ее бывшего мужа Эдгара, который как раз и был одним из них, даже слишком много. Сама певица с юмором относится к сплетням относительно изменений в своем теле, что и доказала новой публикацией в Instagram.

Хотя некоторых поклонников выложенное Славой видео несколько напугало - на нем артистка запечатлена на операционном столе. В ролике врач вводит девушку в наркоз и она засыпает.

В подписи к видео Каминская в шутку отметила, что наконец-то в сети появится подтверждение ее пластических операций, а также поделилась своими впечатлениями от общего наркоза.

"Ну наконец-то в сети появится подтверждение моего пребывания на операционном столе. Дисклеймер: впечатлительным людям с тонкой душевной организацией просьба видео НЕ СМОТРЕТЬ. Наркоз –– дело тонкое ))) и судя по моей счастливой физиономии, абсолютно не страшное, если конечно вы уверены в своём анестезиологе. Всегда хотела посмотреть на себя со стороны. Говорят, что когда человек отходит от наркоза, он настоящий, без социальных масок, как говорится, «быть, а не казаться». Уснула быстро, проснулась с вопросом «Почему у меня не получается смеяться ? Вот что у человека в голове? Хихоньки да хахоньки", - написала звезда.

Видео: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

На этом певица не остановилась и решила провести среди подписчиков опрос: что же ей делали в операционной. При этом Слава выдала несколько забавных вариантов на выбор:

"Диагнозы просьба не придумывать, доктор уже всё поставил до вас. Можете раскрыть тайну золотого ключика, выбрав вариант ответа из перечисленных ниже:

1. Сменила пол (или потолок, пока не определилась). 2. Липосакция (кости тоже жиром смазаны, а я люблю скрипеть). 3. Решила выспаться (качественным глубоким сном). 4. Удалила лишние рёбра, чтобы быть худее Вики. И тырить вещи у Лауры. 5. Вернула девственность. Жизнь с чистого листа, так сказать. 6. Вырывала гланды –– старые мне просто надоели. 7. Просто люблю наркоз. 8. Ваш вариант. Отнеситесь к выбору серьезно, наркоз –– это не шутки!" - пишет артистка.

Пользователи сети оценили чувство юмора артистки и принялись делиться своими предположениями, что же ей делали в клинике.

Усовершенствовали грудь

Видео классное и немного страшноватое. Слава смело!

Удалили гланды

Когда приехали все родственники с ночёвкой. Хозяйке некуда деваться.

Что бы это ни было пусть будет блеск в Глазах

Шикарное чувство юмора

Это тот анастазиолог с классным голосом, что с Едгаром в паре работает

Наркоз - очень прикольная тема

Липоксация может, пока мысли такие...

Кадык убрала

Гланды конечно, зачем второй раз пол менять:))))

100 % быть худее Вики

чувство юмора шикарное у Вас

Неважливо що, головне, щоб все у Вас було добре

#5 просто супер. А вообще чтобы Вы не делали это Ваше право и его нужно уважать. Берегите себя

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская растрогала нежными фото с красоткой мамой - они снялись в совместной фотосессии для журнала.