Лилия Ребрик засветила соблазнительную грудь на пляже в Болгарии

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи уже интересуются, можно ли будет увидеть телеведущую в подобных нарядах в прямых эфирах

Романтичный отдых четы Лилии Ребрик и ее супруга Андрея Дикого на пляжах солнечного болгарского курорта Китен продолжается. Лилия каждый день делиться со своими поклонниками кадрами с фестиваля, на который супруги приглашены в качестве жури, и непосредственно с живописных черноморских пляжей, восхищая подписчиков в социальных сетях своей великолепной фигурой в купальнике.



На этот раз известная телеведущая призналась поклонникам в своей маленькой слабости и сопроводила пост соблазнительным фото в топе с довольно пикантной линией декольте. Трендовый костюм из короткой блузы с руками-буфами и юбки длинны миди в тонкую голубую полоску выгодно обрисовал изгибы тела Лилии, а так же подчеркнул точеную талию мамы двоих детей. Дополнив со вкусом подобранный образ белым кепи, Ребрик призналась, что на сегодня не строит ни каких планов и объявляет день "нечегонеделания".

Фото: Очаровательная Лилия Ребрик на болгарском курорте (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сегодня у меня день лени !!! Любите ничого не делать ??? только чесно", - подписала телеведущая яркое фото.

В комментариях под постом Instagram-подписчики отметили, что знаменитость выглядит просто шикарно, а ее фигура выше всяких похвал. Некоторые даже пошутили, посоветовав звезде быть осторожнее, потому что ее могут похитить, ведь пройти мимо такой красотки не сможет ни один мужчина.

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

"Пусть муж не отходит ни на шаг. А то могут украсть такую красоту!"

"Очень красива и в то же время в меру сексуальна"

"ДЭвушкА, а можно Вас украсть?)))) Вы, такая красотка"

Несколько фото в том же наряде телеведущая добавила и в stories, впрочем позировала Лилия на них не менее соблазнительно.

Фото: Энергетика обворожительной Лилии заставляет сердца подписчиков биться чаще (instagram.com/liliia.rebrik)

А также поклонники поинтересовались можно ли будет увидеть Лилию в похожих нарядах в телестудии в Киеве, на что телеведущая ответила, что все возможно.

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, что ранее Лилия Ребрик поделилась милыми семейными фото с Андреем Диким. Подписчики ее страницы в Instagram признались, что кумир просто очаровала их такой искренней романтикой с мужем.

Кроме того, счастливая Лилия Ребрик уже однажды засветила великолепную фигуру в купальнике на пляже в Болгарии. Телеведущая выбрала белоснежный закрытый купальник и не прогадала, получив массу восторженных отзывов.