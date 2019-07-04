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Лилия Ребрик засветила соблазнительную грудь на пляже в Болгарии

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.07.2019 - 10:56
Лилия Ребрик засветила соблазнительную грудь на пляже в Болгарии
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи уже интересуются, можно ли будет увидеть телеведущую в подобных нарядах в прямых эфирах

Романтичный отдых четы Лилии Ребрик и ее супруга Андрея Дикого на пляжах солнечного болгарского курорта Китен продолжается. Лилия каждый день делиться со своими поклонниками кадрами с фестиваля, на который супруги приглашены в качестве жури, и непосредственно с живописных черноморских пляжей, восхищая подписчиков в социальных сетях своей великолепной фигурой в купальнике.


На этот раз известная телеведущая призналась поклонникам в своей маленькой слабости и сопроводила пост соблазнительным фото в топе с довольно пикантной линией декольте. Трендовый костюм из короткой блузы с руками-буфами и юбки длинны миди в тонкую голубую полоску выгодно обрисовал изгибы тела Лилии, а так же подчеркнул точеную талию мамы двоих детей. Дополнив со вкусом подобранный образ белым кепи, Ребрик призналась, что на сегодня не строит ни каких планов и объявляет день "нечегонеделания".

Лилия Ребрик засветила соблазнительную грудь на пляже в Болгарии

Фото: Очаровательная Лилия Ребрик на болгарском курорте (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сегодня у меня день лени !!! Любите ничого не делать ??? только чесно", - подписала телеведущая яркое фото.

В комментариях под постом Instagram-подписчики отметили, что знаменитость выглядит просто шикарно, а ее фигура выше всяких похвал. Некоторые даже пошутили, посоветовав звезде быть осторожнее, потому что ее могут похитить, ведь пройти мимо такой красотки не сможет ни один мужчина.

Лилия Ребрик засветила соблазнительную грудь на пляже в Болгарии

Лилия Ребрик засветила соблазнительную грудь на пляже в Болгарии

Лилия Ребрик засветила соблазнительную грудь на пляже в Болгарии

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

  • "Пусть муж не отходит ни на шаг. А то могут украсть такую красоту!"
  • "Очень красива и в то же время в меру сексуальна"
  • "ДЭвушкА, а можно Вас украсть?)))) Вы, такая красотка"

Несколько фото в том же наряде телеведущая добавила и в stories, впрочем позировала Лилия на них не менее соблазнительно.

Лилия Ребрик засветила соблазнительную грудь на пляже в БолгарииЛилия Ребрик засветила соблазнительную грудь на пляже в БолгарииФото: Энергетика обворожительной Лилии заставляет сердца подписчиков биться чаще (instagram.com/liliia.rebrik)

А также поклонники поинтересовались можно ли будет увидеть Лилию в похожих нарядах в телестудии в Киеве, на что телеведущая ответила, что все возможно.

Лилия Ребрик засветила соблазнительную грудь на пляже в Болгарии

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, что ранее Лилия Ребрик поделилась милыми семейными фото с Андреем Диким. Подписчики ее страницы в Instagram признались, что кумир просто очаровала их такой искренней романтикой с мужем.

Кроме того, счастливая Лилия Ребрик уже однажды засветила великолепную фигуру в купальнике на пляже в Болгарии. Телеведущая выбрала белоснежный закрытый купальник и не прогадала, получив массу восторженных отзывов.

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