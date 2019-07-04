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Лілія Ребрик засвітила спокусливі груди на пляжі в Болгарії

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.07.2019 - 10:56
Лілія Ребрик засвітила спокусливі груди на пляжі в Болгарії
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі вже цікавляться, чи можна буде побачити телеведучу в такому вбранні в прямих ефірах

Романтичний відпочинок подружжя Лілії Ребрик і її чоловіка Андрія Дикого на пляжах сонячного болгарського курорту Кітен триває. Лілія кожен день ділитися зі своїми шанувальниками кадрами з фестивалю, на який подружжя запрошені в якості журі, і безпосередньо з мальовничих чорноморських пляжів, захоплюючи підписників у соціальних мережах своєю чудовою фігурою в купальнику.


На цей раз відома телеведуча зізналася шанувальникам у своїй маленькій слабкості і супроводила пост спокусливим фото в топі з досить пікантною лінією декольте. Трендовий костюм з короткою блузою з руками-буфами і спідниці довжини міді в тонку блакитну смужку вигідно змалював вигини тіла Лілії, а також  підкреслив витончену талію мами двох дітей. Доповнивши зі смаком підібраний образ білим кепі, Ребрик зізналася, що на сьогодні ні чого не планує і оголошує день лінощів.

Лілія Ребрик засвітила спокусливі груди на пляжі в Болгарії

Фото: Чарівна Лілія Ребрик на болгарському курорті (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сьогодні у мене день ліні !!! Любите нічого не робити ??? тільки чесно", - підписала телеведуча яскраве фото.

В коментарях під постом Instagram-підписники відзначили, що знаменитість виглядає просто шикарно, а її фігура вище всіляких похвал. Деякі навіть пожартували, порадивши зірці бути обережніше, тому що її можуть викрасти, адже пройти повз такої красуні не зможе ні один чоловік.

Лілія Ребрик засвітила спокусливі груди на пляжі в Болгарії

Лілія Ребрик засвітила спокусливі груди на пляжі в Болгарії

Лілія Ребрик засвітила спокусливі груди на пляжі в Болгарії

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

  • "Нехай чоловік не відходить ні на крок. А то можуть вкрасти таку красу!"
  • "Дуже гарні і в той же час в міру сексуальні"
  • "ДЭвушкА, а можна Вас вкрасти?)))) Ви, така красуня"

Кілька фото в тому ж вбранні додала телеведуча і stories, втім позувала Лілія на них не менш спокусливо.

Лілія Ребрик засвітила спокусливі груди на пляжі в БолгаріїЛілія Ребрик засвітила спокусливі груди на пляжі в БолгаріїФото: Енергетика чарівною Лілії змушує серця передплатників битися частіше (instagram.com/liliia.rebrik)

А також шанувальники поцікавилися можна буде побачити Лілію у схожих вбраннях в телестудії в Києві, на що співачка відповіла, що все можливо.

Лілія Ребрик засвітила спокусливі груди на пляжі в Болгарії

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик поділилася милими сімейними фото з Андрієм Диким. Підписники її сторінки в Instagram зізналися, що кумир просто зачарувала їх такої щирою романтикою з чоловіком.

Крім того, щаслива Лілія Ребрик вже одного разу засвітила чудову фігуру в купальнику на пляжі в Болгарії. Телеведуча вибрала білосніжний закритий купальник і не прогадала, отримавши масу захоплених відгуків.

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Новини України Лілія Ребриктелеведущая
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