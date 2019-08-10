Лилия Ребрик всполошила сеть экстремальной съемкой в штормящем море

Телеведущая сохраняла оптимизм и дождалась солнца
Лилия Ребрик обожает свою работу и готова выполнять ее даже в экстремальных ситуациях. Теледива не боится рисковать и с улыбкой принимает любой вызов, даже если речь идет о природной стихии. Так, ведущая показала, в каких непростых условиях ей довелось снимать праздничный выпуск утреннего шоу, посвященный Дню независимости Украины. Соответствующие кадры появились в Instagram актрисы.
Когда съемочная группа с Лилией вышла в море, поднялся сильный вытер и начался дождь. Из-за штормовых порывов даже было не слышно, что звезда говорит на камеру. Она лишь поправляла волосы рукой и улыбалась.
"Дощ нас переслідує сьогодні. Ми у відкритому морі, на яхті, знімаємо святкову програму "Ранок з Україною" до дня Незалежності... Але дощ вносить свої корективи і в наші плани, і в зовнішній вигляд", - сообщила Лилия.
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Из-за испортившихся погодных условий актрисе пришлось набросить на легкое платье коралового цвета джинсовую куртку. Она не теряла оптимизма и продолжала улыбаться на камеру, вопреки разбушевашейся стихии.
Чуть позже ведущая сообщила, что погода наладилась. Она позировала на корме яхты в лучах долгожданного солнца.
"Ми таки дочекалися сонця! Всім спасибі, знято!" - с радостью сообщила звезда в посте.
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники не на шутку испугались за Лилию. Они посоветовали теледиве беречь себя и не испытывать судьбу, работая в экстремальных условиях.
Скриншот комментариев
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