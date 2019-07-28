Лилия Ребрик в сверкающем платье устроила жаркие танцы с мужем на свадьбе

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая отменно повеселилась на свадьбе кузины

Популярная телеведущая Лилия Ребрик не только много работает, но и отлично умеет развлекаться. На днях артистка вместе с мужем Андреем Диким и старшей дочерью Дианой побывала на свадьбе своей двоюродной сестры, где все они отлично провели время. На своей странице в Instagram она показала яркие фото и видео с торжества.

Для праздничного мероприятия Лилия выбрала сверкающее платье в стиле диско и дополнила образ синими туфлями на каблуке. Ее супруг был в белых брюках и голубой рубашке, а малышка Диана - в очаровательном белом платьице. Ребрик также сделала дочурке красивую прическу из косичек.

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

На свадьбе присутствовали также родители и родная сестра Лилии Юлиана - ведущая поделилась милыми семейными фото в разделе сториз своего аккаунта. Конечно же, не обошлось и без снимка с молодоженами.

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

После торжественной части начались танцы - и тут-то "дика сімейка" задала жару! Ведь Лиля и Андрей познакомились и влюбились именно на танцевальном проекте. Ведущая поделилась ярким видео, на котором они с мужем эффектно зажигают на танцполе - при этом в таком освещении ее платье сверкает и переливается всеми цветами радуги.

"Люблю тебе!!!" - прокомментировала ролик Ребрик.

Видео: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники пришли в полный восторг и засыпали яркую пару восхищенными отзывами, отмечая их красоту и впечатляющее танцевальное мастерство.

"Фантастичні!" - отметила знаменитая актриса Ольга Сумская.

Ви неймовірно красива пара, сукня неперевершено переливається, Андрій також дуже красивий, щастя вам

Вау!!!! Сукня просто мегакрута!!!

Це кохання

Когда вы в прямом смысле ослепительно красивы

Класні

Как красиво! столько страсти и любви!!!! класс... молодцы!!!

Просто неймовірно ідеальні)))

Шикарно)))

Ви чудові, у вас така гарна історія кохання! Будьте щасливі!)

Чарівна пара!! Обожнюю!!!!!

Наслаждение получила от вашего танца

На цю любов можна дивитися вічно! Нехай Бог береже її назавжди!

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик очаровала красотой в изысканной вышиванке. Ведущая примерила эффектный образ для своего утреннего шоу "Ранок з Україною".

Ранее Ребрик рассказала о пережитом стрессе на съемочной площадке. Телеведущая впервые проспала! А ведь у нее прямые эфиры. По словам Лилии, американские горки не сравняться с таким стрессом.

А до этого Лилия Ребрик покорила семейной идиллией в Турции. Напомним, что семья известной актрисы и ведущей совсем недавно вернулась из отдыха в Турции.