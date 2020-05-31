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Лилия Ребрик в стильном total black образе поздравила всех блондинок с праздником

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.05.2020 - 21:07
Лилия Ребрик в стильном total black образе поздравила всех блондинок с праздником
Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая поздравила всех блондинок

Лилия Ребрик проводит последний весенний день вместе с мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной в загородном доме. Известная украинская телеведущая на своей странице в Instagram поздравила всех блондинок с праздником, а также поделилась новыми яркими фото.

Ребрик подчеркнула, что сегодня, 31 мая, - это праздник для всех светловолосых девушек, а также и для нее. Телеведущая призналась, что уже 20 лет является блондинкой.

Лилия Ребрик в стильном total black образе поздравила всех блондинок с праздником

Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сегодня день блондинок! Праздник для светловолосых девушек, поэтому, мой - соответственно также (20 лет уже как блондинка)", - написала Лилия.

Лилия Ребрик в стильном total black образе поздравила всех блондинок с праздникомЛилия Ребрик в стильном total black образе поздравила всех блондинок с праздником

Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети также прокомментировали фотографии телеведущей.

  • Каждая блондинка умеет быть лучшей и самой желанной;
  • Очень эффектный образ у Вас Лилианочка!
  • Каждая блондинка умеет поражать!
  • Поздравляю, вы очаровательная;
  • Каждая блондинка умеет завораживать!

Лилия Ребрик в стильном total black образе поздравила всех блондинок с праздником

Лилия Ребрик в стильном total black образе поздравила всех блондинок с праздником

Лилия Ребрик в стильном total black образе поздравила всех блондинок с праздником

Скриншоты с Instagram

Стоит отметить, что Лилия Ребрик недавно решила сделать рабочий перерыв и посвятить больше времени своей семье. Она показала, как вместе с мужем и дочками прокатилась на самокатах. Однако так и не понятно, каталась ли на самокате сама Лилия - теледива выступала в роли семейного оператора.

Напомним, Лилия Ребрик рассказала, чем займется после карантина.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины шоубизЛилия Ребрик
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