Лилия Ребрик в стильном total black образе поздравила всех блондинок с праздником

Телеведущая поздравила всех блондинок
Лилия Ребрик проводит последний весенний день вместе с мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной в загородном доме. Известная украинская телеведущая на своей странице в Instagram поздравила всех блондинок с праздником, а также поделилась новыми яркими фото.
Ребрик подчеркнула, что сегодня, 31 мая, - это праздник для всех светловолосых девушек, а также и для нее. Телеведущая призналась, что уже 20 лет является блондинкой.
Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Сегодня день блондинок! Праздник для светловолосых девушек, поэтому, мой - соответственно также (20 лет уже как блондинка)", - написала Лилия.
Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Пользователи сети также прокомментировали фотографии телеведущей.
Скриншоты с Instagram
Стоит отметить, что Лилия Ребрик недавно решила сделать рабочий перерыв и посвятить больше времени своей семье. Она показала, как вместе с мужем и дочками прокатилась на самокатах. Однако так и не понятно, каталась ли на самокате сама Лилия - теледива выступала в роли семейного оператора.
Напомним, Лилия Ребрик рассказала, чем займется после карантина.
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Автор: Роман Мирончук