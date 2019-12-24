Лилия Ребрик в стильном "леопардовом" платье зарядила новогодней атмосферой (видео)

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик на днях отметила 8-ю годовщину брака с мужем Андреем Диким – так называемую "жестяную свадьбу". В этот день 23 декабря она решила вспомнить, как все начиналось, и поделилась с поклонниками эксклюзивными архивными фото со свадьбы. А уже на следующий день Лилия вернулась в студию утреннего шоу, где ярко зарядила всех новогодней атмосферой.

К слову, для этого эфира Ребрик выбрала очень стильный образ - длинное платье с трендовым в этом сезоне леопардовым принтом. Она дополнила эффектный лук бежевыми туфлями-лодочками и широким поясом, который выгодно подчеркнул ее тонкую талию.

Вместе со своим соведущим Анатолием Анатоличем Лиля создала в студии веселое праздничное настроение, устроив зажигательные танцы под популярную песню "Last Christmas" и ловя "нарисованный" с помощью приложения снег - все это на фоне наряженной елочки с подарками под ней. Позитивным видео артистка поделилась на своей странице в Instagram, а в сторис показала и несколько фото в модном образе.

Видео: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)

Теледива также поблагодарила всех за теплые поздравления с годовщиной свадьбы, которые она получила в сети.

"За вікном +8; а ми створюємо в студії @ranok_ua новорічну атмосферу, новорічний настрій...! Ви відчуваєте, що #скороновийрік? Як готуєтесь? Бажання придумали? P.S. Я хочу подякувати всім і кожному за таку кількість теплих побажань вчора на честь 8-Ї річниці нашої #дикасімейка. Так приємно! Нехай кожне побажання здійсниться і в вашому житті. Впевнена, Всесвіт має здатність чути наші бажання, особливо на порозі нового року. Всім гарного дня!" - написала Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях пользователи сети благодарят ведущую за позитив и восхищаются ее эффектным нарядом.

Ліля,Ви молодці,що самі собі і нам також створюєте Новорічний настрій

Вау, Ваша сукня неймовiрна

С Наступающим Вас Мой Любимый Раночек

Вы,супер. Всегда,такая лучезарная. Платье очень красивое

Ну хоч так))))

ЛИЛИЧКА! В ЭТОМ ОБРАЗЕ...ВЫ ВОСХИТИТЕЛЬНО КРАСИВЫ И НЕОТРАЗИМЫ! КАК И ВСЕГДА ВПРОЧЕМ))

Круто! Хочу к Вам!Хочу снега

Гарні

Сьогоднішній лук вам дуже пасує

Ой як крутезно

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик с дочками Полиной и Дианой нарядили праздничную елку и очаровали теплым семейным фото.