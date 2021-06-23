Лилия Ребрик рассекретила любимое занятие в жаркие летние дни

Лилия призналась, что в жаркую погоду очень любит посидеть у воды с книжкой в руках.

"На этой неделе в Украине прогнозируют аномальную жару: местами до 36-38 градусов! Время сидеть в тени, у воды, с книжечкой в руках и в одном купальнике! И это.... время расплаты! Потому что лето сейчас покажет кто "жал, а кто растил хлебобулочные ляшки". Смешной, веселый стишок о горькой правде жизни! Можно сказать - классика современности, ведь сейчас все повернуты на "фитокашках" и "правильном питании"! - поделилась ведущая.

Строчки эти - из стишка, который она читает на видео.

По словам Ребрик, она больше любит классическую литературу и бумажные книги, хотя не отвергает и современные варианты.

"Я современную творчество люблю и уважаю, но, признаюсь, я - консерватор и больше все же люблю классику, выдержанную годами, а то и веками! Люблю книжки электронные, но обожаю все же бумажные! Этот шепот страниц, особый запах, это ощущение новой, еще не прочитанной книги у тебя в руках как ощущение целого, еще неизведанного мира. Несколько раз в год мы возвращаемся снова и снова к этому ощущению: пополняем нашу семейную библиотеку - покупаем новые книжки", - рассказала знаменитость.

Лилия Ребрик обожает читать в тенечке летом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также Лилия раскрыла, почему так любит чтение.



"Книга для меня - способ уединиться, побыть наедине с героями, проанализировать их и выбрать на чьей я стороне, способ наполнить себя изнутри и способ дольше сохранить молодость своему мозгу, ведь чтение тренирует его", - отметила теледива.