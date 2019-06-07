Лилия Ребрик поделилась своими секретами ухода за волосами

Популярная украинская ведущая Лилия Ребрик не просто все успевает (вести утреннее шоу, играть в театре, уделять время дочкам и мужу, не забывая о романтике в отношениях), но и прекрасно выглядит. Ее ухоженный и цветущий внешний вид – повод для восхищения поклонников, поэтому им всегда интересно, какими косметическими средствами пользуется звезда и какие бьюти-секреты хранит. Лилия решила устроить интерактив, и в InstaStories ответила на вопросы подписчиков, поделившись не только рекомендациями по уходу за волосами, но и своими планами.

Так, поклонники интересовались, как Лилии удается поддерживать цвет локонов и какими средствами по уход за ними она пользуется, теледива ответила: "Маски, масло для волос, кондиционер… Одни словом все - что вижу. И крашу только корни, длину не трогаю!"

Кроме того, звезда поделилась с поклонниками планами на лето и сообщила, что очень хочет на море.

Фото: Лилия Ребрик ответила на вопросы поклонников (instagram.com/liliia.rebrik)

В апреле Лилия с дочками Дианой и Полиной, а также мужем, хореографом Андреем Диким, летала на пять дней в Египет, где успела немного отдохнуть и насладиться солнцем и теплом. Тогда она демонстрировала фигуру в купальнике во время пляжных фотосетов, заставляя сердца поклонников биться чаще.

Фото: Лилия Ребрик ответила на вопросы поклонников (instagram.com/liliia.rebrik)

Также Лилия решила поделиться с подписчиками своими мечтами. На вопрос о том, каким же является ее следующее заветное желание после поездки в Париж (знаменитость давно хотела увидеть столицу Франции и провела романтический викенд с мужем среди местных достопримечательностей), Лилия решила не лукавить и тут же ответила: "Я снова хочу в Париж!"

Фото: Лилия Ребрик ответила на вопросы поклонников (instagram.com/liliia.rebrik)

Не обошли вниманием поклонники и гардероб ведущей. Им было интересно, какие туфли являются самой любимой обувью Лилии. Он решила ответить фотокомментарием, показав яркие лодочки.

Фото: Лилия Ребрик ответила на вопросы поклонников (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что Лилия Ребрик восхитила сеть летним образом в коротком платье с цветочным принтом.