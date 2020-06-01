Лилия Ребрик с дочками восхитила ярким family look и поделилась секретами идеальной мамы

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая рассказала, как стать лучшим другом своим детям

Лилия Ребрик перебралась еще в начале карантина на дачу. Она много времени проводит с дочками Дианой и Полиной и мужем Андреем Диким. Ведущая весело проводит время с семьей – она снимает забавные видео и радует своими весенними образами, а также коротает нескучный досуг с детьми. Так, Лилия устроила яркий фотосет с дочками и показала стильный family look.

Теледива и ее любимые девочки предстали в пестрых костюмах с крупным цветочным принтом: курточках и коротеньких сарафанах прямого кроя. Лилия засветила стройные ножки и лучезарную улыбку.

Она решила поговорить по душам с подписчиками о том, как наладить отношения с детьми и стаать идеальной мамой, установить доверительную связь.

Лилия Ребрик с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Діти роблять наше життя яскравішим. Вони вчать нас бути батьками і роблять нас кращими. Сьогодні спробую поділитися своїми принципами виховання дітей, адже я теж щодня вчусь бути мамою:

поважати особистий простір дитини;

контролювати її, але непомітно, ненав'язливо, м'яко. Якщо необхідно: читати щоденники, грати в її улюблені комп’ютерні ігри, слухати її улюблені групи.

слухати, чути і враховувати її думку. Хто знає і розуміє мрії дитини, її мотиви, той справді буде близьким зі своїм малюком. Ми з Діаною зараз читаємо "Маленького принца" і багато говоримо про мрії (особливо очима дитини і очима дорослих).

Лилия Ребрик с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

замість виховувати, самому ставати прикладом. В усьому. Діти підсвідомо копіюють батьків. Тож забудьте про лекції дітям. Змініть в першу чергу себе.

забудьте фразу "ти ж старша/старший". Актуально тим, у кого двоє дітей і більше. Старші - такі ж самі діти. Вони так мають на дитинство не менше прав, аніж молодші.

вірити дитині у будь-якій ситуації.

заохочувати всі творчі прояви.

радитися, приймати і враховувати думку дитини.

І останнє у списку, але найважливіше з усіх правил - просто любити. "Безумовна любов", любов вроджена, любов абсолютна. Це коли наша батьківська любов - то крила, які допомагають дитині злетіти до найсміливіших висот. І тільки після всього цього ми дійсно зможемо заслужити звання "найкращих друзів" наших дітей!" - подытожила она.

Лилия Ребрик с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик показала дерзкий и соблазнительный total black образе.

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Автор: Lite