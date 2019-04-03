Лилия Ребрик блеснула точеной фигурой в нюдовом платье (фото)

Лилия Ребрик буквально каждый день демонстрирует поклонникам стильные образы, которые она примеряет в рамках съемок утреннего шоу на телеканале "Украина". Не стала исключением и среда. Так, украинская телеведущая опубликовала серию ярких фото, на которых позирует в элегантном платье слегка приталенном и нежного бежевого цвета. При этом платье на талии зашнуровывается изящным поясом, что подчеркивает изгибы ведущей. Образ Ребрик довершают туфли-лодочки кораллового цвета – тренд этого сезона.

Интересно, что на снимках вместе с Ребрик также позирует украинская актриса Ольга Атанасова, которая стала звездной гостьей утреннего шоу. А посвящено оно было домашним любимчикам звезд.

Стильные Лилия Ребрик и Ольга Атанасова (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В эфире появились действительно именитые гости: Народная артистка Украины Ольга Сумская пришла с двумя собачками, MÉLOVIN с котом по кличке Цитрус, Ольга Атанасова пришла также с котом Пикселем, актриса Людмила Арделян с собачкой Оскар. А вот сама Лилия принесла на эфир морскую свинку по кличке Лола.

Звездные гости со своими домашними любимчиками (фото: instagram.com/liliia.rebrik; instagram.com/lyudmilaardelyan)

"Ранок може бути і в такій компанії! Що у нас сьогодні відбувалося в студії " Ранок з Україною", йой. Але всі задоволені, всі щасливі. Недарма кажуть, що домашні улюбленці знімають стрес. Розкажіть про своїх улюбленців, хто у Вас живе вдома? На що здатні заради них?" – подписала фото Лилия Ребрик.

Конечно же, поклонники телеведущей поспешили оставить свои комментарии:

"Домашние животные - действительно настоящая радость. Их важно любить и ценить… А компания и правда супер собралась"

"Дякую за ранок! Крута компанія! Супер!"

"Оооо Цитрус - красавчик)"

"Какие милые"

"Особливо задоволений котяра Меловіна"

"Хто це в нас такий манюній на руках Лілічки?"

"Какие Вы молодцы!"

"Ого!!! скільки гостей в студії, очі розбігаються))"

"Сьогодні ефір був з моїми трьома улюбленими оптимістичними жінками! Ви неймовірні, з публічних особистостей підписана лише на двох Олечок і на Вас Лілю! Ви гарні взірці для україночок. Нам є ким пишатись!"

Напомним, ранее Лилия Ребрик посвятила танец любимому городу, назвав его своим "маленьким Парижем".

К слову, Лилия Ребрик зачаровала фотосессией в образе прекрасной Мавки.