Лилия Подкопаева в кожаных скинни покорили светским выходом с возлюбленным в Киеве

Лилия Подкопаева вместе с любимым мужчиной, бизнесменом Игорем Дубинским прилетела из США в Киев, где уже успела сняться в стильном фотосете и примерить различные образы, а одним из своих перевоплощений поделилась в Instagram. Так, Лилия вышла в свет с любимым и показала стильный лук в кожаных брюках-скинни, подчеркнувших фигуру многодетной мамы-спортсменки.

Лилия и Игорь побывали на дне рождения Инны Костыри – гендиректора киевского Дворца "Украина". Среди звездных гостей оказались также Михаил Полавский и Ирина Билык.

Гимнастка и ее любимый мужчина сделала совместное фото на память с легендарным украинским поэтом-песенником Юрием Рыбчинским. На снимке Лилия позирует в кожаных скинни, черном пиджаке с декоративными золотыми пуговицами и бтильонах с острым носом на каблуке.

Фото: Лилия Подкопаева, Игорь Дубинский и Юрий Рыбчинский (instagram.com/podkopayeva_official)

Ее волосы гладко зачесаны и уложены на идеально ровный пробор, на губах – красная помада. Игорь обнял Олимпийскую чемпионку, а она поближе прижалась к нему. Рядом также стоит украинский поэт. "Легенда. Юрий Рыбчинский", - гласит подпись к снимку.

На странице в Instagram гимнастка опубликовала уже другое фото – в уютном повседневном образе. Она позировала в удобном теплом свитере молочного оттенка, который дополнила тонким черным пояском. В качестве аксессуаров – легендарная "стеганая" сумочка от Chanel красного цвета – в тон помаде и лаку для ногтей.

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

"Посмотрела погоду — "ясно". Вышла на улицу — "понятно" - оставила шуточную подпись Лилия.

Ранее Лилия Подкопаева умилила трогательным кадром с доченькой Эвелиной на руках. Лицо девочки гимнастка пока не показывает.