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В лифчике и ярком костюме: Светлана Лобода взбудоражила откровенным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.10.2019 - 15:42
В лифчике и ярком костюме: Светлана Лобода взбудоражила откровенным фото
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица похвасталась пышным бюстом и упругим прессом

Светлана Лобода любит периодически побаловать своих поклонников пикантными фото - к примеру, недавно звезда поделилась пикантным постельным селфи в черной маечке. Крайний снимок в Instagram певицы также вышел весьма откровенным и эффектным.

Исполнительница позирует, сидя на комбоусилитель Marshall и игриво расставив ноги. При этом на Светлане черный бюстгальтер без бретелей и брючный костюм насыщенного бирюзового цвета, пиджак от которого наброшен на плечи и открывает отличный обзор на пышный бюст и упругий пресс артистки.

Дополняют впечатляющий лук зеркальные солнцезащитные очки и серебряные четки, которые Лобода держит в руке, а также красная помада. К слову, 37-летняя певица решила обойтись без обуви и запечатлена босиком.

"ну, доброе утро", - подписала снимок знаменитость.

В лифчике и ярком костюме: Светлана Лобода взбудоражила откровенным фото

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики артистки желают ей доброго утра в ответ и осыпают восторженными комплиментами.

  • уау! и, Вам доброе утро, Светлана
  • Боже, неотразимая
  • Как всегда бомба
  • Господи, шикарнА
  • Доброе красточка наша. Выздоровела!
  • Какая яркая. доброе утро и отличного дня)
  • Какую
  • блииин, какая стилёвая
  • Света, как вам похожит этот стиль и цвет!!!!
  • Фотка просто бомба. когда новый альбом???
  • Ваууу ну просто нет слов! Красавица
  • Бомбическая красотка
  • Доброе утро
  • Так сидеть девушке не пристойно!

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

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