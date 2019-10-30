В лифчике и ярком костюме: Светлана Лобода взбудоражила откровенным фото

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица похвасталась пышным бюстом и упругим прессом

Светлана Лобода любит периодически побаловать своих поклонников пикантными фото - к примеру, недавно звезда поделилась пикантным постельным селфи в черной маечке. Крайний снимок в Instagram певицы также вышел весьма откровенным и эффектным.

Исполнительница позирует, сидя на комбоусилитель Marshall и игриво расставив ноги. При этом на Светлане черный бюстгальтер без бретелей и брючный костюм насыщенного бирюзового цвета, пиджак от которого наброшен на плечи и открывает отличный обзор на пышный бюст и упругий пресс артистки.

Дополняют впечатляющий лук зеркальные солнцезащитные очки и серебряные четки, которые Лобода держит в руке, а также красная помада. К слову, 37-летняя певица решила обойтись без обуви и запечатлена босиком.

"ну, доброе утро", - подписала снимок знаменитость.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики артистки желают ей доброго утра в ответ и осыпают восторженными комплиментами.

уау! и, Вам доброе утро, Светлана

Боже, неотразимая

Как всегда бомба

Господи, шикарнА

Доброе красточка наша. Выздоровела!

Какая яркая. доброе утро и отличного дня)

Какую

блииин, какая стилёвая

Света, как вам похожит этот стиль и цвет!!!!

Фотка просто бомба. когда новый альбом???

Ваууу ну просто нет слов! Красавица

Бомбическая красотка

Доброе утро

Так сидеть девушке не пристойно!

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

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