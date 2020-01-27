Леся Никитюк засветила плоский животик в облегающих нарядах "хищницы"

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая пробует в ОАЭ местные деликатессы

Леся Никитюк в Дубае "выгуливает" эффектные летние наряды и купальники, а также не забывает развлекать поклонников забавными фото и комментариями к ним. Так, Леди Ле недавно продемонстрировала заметно округлившиеся «пышные» формы на пляже, чем вызвала бурную реакцию сети. Косметические процедуры, релакс на пляже и занятия спортом она чередует с дегустацией местных деликатесов, что, впрочем, абсолютно не вредит фигуре ведущей. А доказательством этому послужили новые кадры с участием Леси.

На фото теледива показала, как сочетает анималистические принты. В одном образе она соединила "леопардовый окрас" и "зебру". Так Леди Ле выбрала облегающую блузку-топ с "хищным" принтом, которая позволила оголить плоский жиотик, и соединила ее с лосинами. Она дополнила образ для прогулки маленьком текстильной плоской сумочкой от шведского бренда GANNI в тон верху. Из украшений – золотой аккуратный браслет и солнечные очки в модной оправе в форме "кошачьего глаза".

В руках Леся держит десерт в стакане, щедро усыпанный разноцветной сладкой крошкой. На одном из фото она показала местный деликатес: эмиратский вариант кофе – напиток с золотой крошкой.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Delicious Abu-Dhabi", - оставила она подпись под кадрами, что в переводе означает "вкусный Абу-Даби". Большинству поклонников понравился курортный образ ведущей.

Фото: кофе с золотой крошкой (instagram.com/lesia_nikituk)

Ой, Леся яка ж ти гарненька!

Дуже гарна

Красота, Леся! А главное - с чувством юмора!

Дуже красиво

Умничка. Обаятельная девчонка

Какия красотка!

На другому фото схожа на Мерьем Узерли (Хюррем султан)

Леська, ты крутая!

Вы очень красивая

Завжди крутецька

Скриншот комментариев

Напомним, что Лея Никитюк показала свой "спортивный марафон" в ОАЭ – ведущая осваивает различны необычные виды тренировок.