ru
ua

Леся Никитюк засветила кружевное белье на ярком фото в неожиданной компании

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Ведущая показала солнечные фото на природе

Леся Никитюк продолжает колесить по Украине и снимать достопримечательности и местные красоты, часто скрытые от посторонних глаз, в рамках второго сезона авторского тревел-шоу "Le Маршрутка". Она делится красочными фото бэкстейджа в Instagram и радует не только эффектными луками, но и забавными фотоисториями с юмором. На свежих снимках Леди Ле решила запечатлеть себя в неожиданной компании – на руках она держит черного кролика.

Улыбчивая ведущая позирует в поле среди цветов и трав. На ней – белоснежный комбинезон на тонких бретелях с накладными карманами, а под летним нарядом – черный шелковый лиф с кружевом. Приспущенные шлейки позволили в деталях рассмотреть белье звезды. Волосы собраны в хвост, макияж практически незаметен. Она подставляет лицо солнцу и расплывается в улыбке, прижимая к себе милое животное.

"Кто вы по восточному календарю? Я кролик", – сообщила Леся. Поклонники охотно отвечали на вопрос ведущей, а также не забывали о комплиментах для нее.

Леся Никитюк позировала с милым кроликом на руках (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Само очарование: Леся Никитюк сверкнула стройными ножками в микро-шортах

  • Незнаю но фотка топ
  • Ой класс
  • Дуже Ви гарна
  • Как ты прекрасна в лучах заходящего Солнца
  • Красивая везде и всегда
  • Милашка
  • Такая хорошая
  • Леся, ты як завжди дуже гарна
  • Чарівна жінка
  • Фотка обалденная

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк в полупрозрачном платье со шлейфом лимонного оттенка позабавила фотоисторией с "преследователем".

Автор: Lite

► Джамала стала мамой во второй раз: первое фото и имя малыша ► Восхитительна: похорошевшая Моника Беллуччи блистает в Париже в стильном образе
Читать все новости