Леся Никитюк засветила кружевное белье на ярком фото в неожиданной компании

Леся Никитюк продолжает колесить по Украине и снимать достопримечательности и местные красоты, часто скрытые от посторонних глаз, в рамках второго сезона авторского тревел-шоу "Le Маршрутка". Она делится красочными фото бэкстейджа в Instagram и радует не только эффектными луками, но и забавными фотоисториями с юмором. На свежих снимках Леди Ле решила запечатлеть себя в неожиданной компании – на руках она держит черного кролика.

Улыбчивая ведущая позирует в поле среди цветов и трав. На ней – белоснежный комбинезон на тонких бретелях с накладными карманами, а под летним нарядом – черный шелковый лиф с кружевом. Приспущенные шлейки позволили в деталях рассмотреть белье звезды. Волосы собраны в хвост, макияж практически незаметен. Она подставляет лицо солнцу и расплывается в улыбке, прижимая к себе милое животное.

"Кто вы по восточному календарю? Я кролик", – сообщила Леся. Поклонники охотно отвечали на вопрос ведущей, а также не забывали о комплиментах для нее.

Леся Никитюк позировала с милым кроликом на руках (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Само очарование: Леся Никитюк сверкнула стройными ножками в микро-шортах

Незнаю но фотка топ

Ой класс

Дуже Ви гарна

Как ты прекрасна в лучах заходящего Солнца

Красивая везде и всегда

Милашка

Такая хорошая

Леся, ты як завжди дуже гарна

Чарівна жінка

Фотка обалденная

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк в полупрозрачном платье со шлейфом лимонного оттенка позабавила фотоисторией с "преследователем".