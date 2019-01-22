Леся Никитюк в ярком купальнике рассказала, сколько стоит отдых на Мальдивах

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая похвасталась стройной фигурой на фоне пальм и океана

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая отправилась отдыхать на солнечные и райские Мальдивы, похвастилась в сети яркими фото, а также иронично рассказала о стоимости отдыха на островах. На своей странице в Instagram звезда поделилась красочными фото на пляже.

На снимках Леся позирует в ярко-розовом слитном купальнике с черной вышивкой. Она дополнила образ прозрачной черной накидкой и принимала соблазнительные позы у пальмы, а на заднем плане видно бирюзовые воды океана.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"3-й райский день на Мальдивах! Наслаждаюсь цветами ...и жареным тунцом) Самый популярный вопрос в комментариях - а сколько стоит удовольствие отдыхать на Мальдивах? Среднестатистическому украинцу зарплаты хватит на 16 минут и 35 секунд, это если без трансфера. Так что, девушки, лучше трясти кавалеров. Ну а меня пригласили посетить 3 самых новых и очень красивых отелей на Мальдивах! Так что пишите свои вопросы, смотрите сторис, радуйтесь за меня", - с юмором прокомментировала Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники восхитились фигурой и ярким купальником ведущей и поблагодарили ее за позитивные фото и хорошее настроение.

"Як завжди неймовірна", "Красотка!!!", "Бог, мой! Неужели это натуральные цвета! Так сочно!! Так ярко! Так смачно!!!! Ты прям, как колибри в тропическом раю! Спасибо, что даришь настроение!", "Як завжди богиня", "Купальник такой красивый, прям по фигуре", "Звезда неотразимая и шикарная", "Я б 16 хвилин стояла і наповнювалась тою красою і теплом. Бо в нас -20. Ви не обдурили,точно вистачить на 16 хв.? Їду!!!", "Леся, глядя на ваши фото, ощущаю радость жизни -как будто это я сама там нахожусь. Купальник очень красивый,идеально сидит", - пишут подписчики "богини ламината" в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк в бикини показала экстрим на отдыхе. В своих Instagram-"историях" она показала фанам, как прогуливается по побережью и учится кататься на каяках на Мальдивах.

Отметим, что рождественские каникулы Леся Никитюк провела в Буковели, пожаловавшись, что не только успела вдоволь накататься и отдохнуть, но и набрала немного лишних кило.

Видео: РБК-Украина