ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Леся Никитюк похвасталась роскошным телом и поделилась секретом тонкой талии

Автор: Lite

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, которую уже давно отправляют на шоу "Холостячка", отличается шикарной фигурой.

Самые читаемые новости

Ведущая обожает позировать в стильных нарядах, демонстируя стройные точеные формы в шубках, джинсах и платьях. Недавно она показала одну из самых трендовых частей гардероба. Пригодится холодной зимой каждой украинке!

А теперь Леся решила поделиться секретом тонкой талии. Оказывается, часы тренировок в спортзале и диеты тут ни при чем! В своем микроблоге Леся запостила короткое видео-лайфхак: девушкам на заметку.

Шутка Леси очень понравилась поклонникам, но, вместе с тем, они отметили, что фигура у ведущей отличная и без "затягивания" талии помощницей.

Леся Никитюк (фото, видео: instagram.com/lesia_nikituk/)

Напомним, недавно Леся провела отличный день в компании своего любимого мецената Рафика. Парочка слепила милого снеговика. Настоящие зимние забавы!

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Леся НикитюкведущаяХолостячка