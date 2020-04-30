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Леся Никитюк похвасталась кулинарными талантами и "нарвалась" на неожиданную критику

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Ведущая засветила стройные ножки в эксклюзивном наряде

Леся Никитюк в родном Хмельницком отдыхает на территории частного дома. В саду Леди Ле устроила настоящую фотосессию среди цветущих и благоухающих деревьев, а в этот раз решила заняться приготовлением обеда прямо на природе и выбрала для этого пикантный наряд от своего любимого "бренда" "самасшила".

Леся предстала в коротком трикотажном платье с принотом в виде сочных лимонов, а на голову повязала стильную шелковую косынку с похожим рисунком – образ вышел гармоничным и эффектным. Она расположилась возле дома и накрыла стол. На обед Леди Ле приготовила окрошку, а в качестве дегустатора выбрала свою 8-летнюю племянницу.

Ведущая поделилась забавным видео реакции девочки на блюдо от знаменитой тети. Она впервые попробовала окрошку, которая по вкусу напомнила ей "скисший кисель".

"Сезон окрошки", - подписала Леся кулинарный фотосет на природе.

Поклонники теледивы от души умилились детской непосредственности племянницы звезды, а вот для Леси оставили немало комплиментов.

  • Шикарная женщина!
  • Леся, вы красуня, просто
  • Красотка
  • Клас, Леся справжнiй повар
  • Никогда не понимала этого блюда, а вот футболочка у вас классная
  • Красавица ты
  • Дівчинка класс
  • Як завжди гарнюща
  • Хозяйка, молодец
  • Леся, лук супер
  • Господиня ти наша

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк поделилась носальгическим фотосетом из Парижа, на котором она позирует на фоне Эйфелевой башни в пикантном топе и кожаных брюках.

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