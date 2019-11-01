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Леся Никитюк похвасталась формами в купальнике на жарком фото из Египта

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.11.2019 - 09:48
Леся Никитюк похвасталась формами в купальнике на жарком фото из Египта
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая наслаждается отдыхом на Красном море

Леся Никитюк недавно отпраздновала день рождения - ведущей исполнилось 32 года, в честь чего она закатила шумную вечеринку в Киеве, где даже поразила гостей страстным поцелуем с Олей Поляковой. После чего артистка презентовала свой новый тревел-проект о путешествиях по Украине “LeМаршрутка” и со спокойной совестью уехала в небольшой отпуск в жаркий Египет.

Там Леди Ле продолжает отмечать свой праздник, наслаждаясь вкусной едой, теплой погодой и ласковым Красным морем. Леся с удовольствием изучает подводный мир коралловых рифов и загорает на берегу, не упуская случая похвастаться своими формами в купальнике. Звезда поделилась новым горячим кадром на своей странице в Instagram, на котором она принимает солнечные ванны на шезлонге.

На ведущей - эффектное зеленое микробикини, расшитое пайетками. Дополняют расслабленный пляжный лук распущенные волосы и круглые солнцезащитные очки, а соблазнительная поза позволяет полюбоваться на аппетитные изгибы фигуры Никитюк.

Леся Никитюк похвасталась формами в купальнике на жарком фото из Египта

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Если вы современный человек, то наверняка пашете как конь!!! Я ДА!!!
Пахайте на здоровье, но и не забывайте отдыхать и доверять свой отдых
проверенным и хорошим компаниям", - посоветовала теледива подписчикам.

Поклонники Леси поспешили оставить свои восторженные отзывы о ее фигуре и жарком снимке в целом.

  • Яка ж красиваа
  • Леся, вы шикарны
  • Откуда купальник? Красотка
  • Воистину Богиня
  • Прелесть
  • Гарно виглядаєш. Гарного відпочинку і настрою
  • Шикарна
  • Леся ну ти і вже видаєш
  • Купальник- супер!
  • Красуня
  • Як голівудська зірка
  • Леся, гарного відпочинку
  • Умничка девочка. Восхищаюсь Вами, всегда приятно Вас видеть. Так держать
  • Фигура супер

Леся Никитюк похвасталась формами в купальнике на жарком фото из Египта

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк покорила глубиной декольте в мини-платье на отдыхе в Египте.

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Новости Украины отдыхЛеся Никитюк
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