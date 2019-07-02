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Леся Никитюк в "питоновом" купальнике устроила жаркие танцы у бассейна

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.07.2019 - 17:34
Леся Никитюк в "питоновом" купальнике устроила жаркие танцы у бассейна
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая "оторвалась" во Флоренции

Леся Никитюк вовсю наслаждается путешествием в Италию, куда телеведущая прилетела не просто так – она станет гостьей на свадьбе коллеги и подруги Регины Тодоренко. А пока Леди Ле получает удовольствие от итальянской кухни, чудесных флорентийских видов, посещения местных достопримечательностей и просто отдыха. В сториз Instagram она показала, как "отрывается" в трендовом купальнике анималистической расцветки с подругами.

Леся танцует у бассейна, который находится прямо на крыше. На теледиве – бикини "питонового" окраса, имитирующего кожу рептилии. Под музыку она показывает па, а также подпевает.

"Ребятки, у нас тут классно. Прилетайте!" - обратилась она к своим подписчикам, приглашая их присоединиться к вечеринке в солнечной Флоренции.

Леся Никитюк в &quot;питоновом&quot; купальнике устроила жаркие танцы у бассейна

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Кроме того, Леди Ле примерила еще один пляжный образ. Она надела солнечные очки в трендовой оправе, а также соломенную шляпку с широкими полями, и продолжила свои движения под зажигательные ритмы.

 

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк посетила картинную Галерею Уффици во Флоренции и сделала памятное фото на фоне знаменитой картины да Винчи — Mona Lisa. Леди Ле по такому случаю облачилась в платье ассиметричного кроя от SELF-PORTRAIT и босоножки на низком каблучке от Fendi.

Стоит напомнить, что Влад Топалов рассекретил дату и место свадьбы, на которую как раз и прилетела Леся Никитюк. Муж Регины Тодоренко проговорился, что торжество запланировано на 3 июля в Сорренто.

А вот о том, что Регина Тодоренко будет отмечать пышную свадьбу в Италии ранее проболталась уже сама Леся Никитюк. Она показала фото с бокалом руке и сообщила, что летит на свадьбу своей коллеги и подруги.

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Новости Украины Леся Никитюк
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