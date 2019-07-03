Леся Никитюк оригинально и с юмором напомнила Тодоренко о съемках в "Орле и Решке" (видео)

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая прокатилась на электричке

Леся Никитюк, похоже, решила немного придаться ностальгии. Украинская телеведущая вспомнила, как когда-то снималась в популярном шоу о путешествиях "Орел и Решка". Более того, Никитюк даже умудрилась напомнить об этих временах Регине Тодоренко, с которой когда-то была соведущей. Отметим, Тодоренко и Никитюк познакомились как раз во время съемок "Орла и Решки". Кроме того, именно после этого шоу они получили известность и "народную любовь".

Так, известно, что Леся Никитюк – одна из приглашенных гостей на пышную свадьбу Тодоренко и Топалова. Торжество состоится уже сегодня вечером, 3 июля, в итальянском городке Сорренто.

По прилету в Италию Никитюк остановилась во Флоренции, где организовала себе культурную программу. А в день свадьбы Леся отправилась на электричке в Сорренто. При этом свой вояж телеведущая решила записать на видео.

К примеру, Никитюк отметила, что к Сорренто она выбрала именно поездку на электричке.

"Я считаю, что гостья из Киева на свадьбу должна приехать именно на электричке. Дабы напомнить Регине Петровне как когда-то мы путешествовали за 100 баксов", - шутит Никитюк. Соответствующе видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

По пути в Сорренто на свадьбу Тодоренко и Топалова #ЛесяНикитюк решина напомнить, каково это было - вести шоу "Орел и Решка")) #РегинаТодоренко #ВладТопалов #СвадьбаТТ pic.twitter.com/ulbmK83ja4 — MyGlamWish (@glam_wish) July 3, 2019

Напомним, ранее Регина Тодоренко в белом платье снялась в предсвадебной фотосессии. Телеведущая на одном из фото позирует в белоснежном платье, украшенном кружевом. Однако пока что нельзя утверждать, что это свадебное платье.

А еще раньше взволнованная Регина Тодоренко загадала желание в день свадьбы. Ведущая отметила, что она действительно очень переживает.