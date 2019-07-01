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Леся Никитюк во Флоренции удивила неожиданной встречей с вице-губернатором Тосканы

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.07.2019 - 16:26
Леся Никитюк во Флоренции удивила неожиданной встречей с вице-губернатором Тосканы
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У Никитюк во Флоренции выдался насыщенный день

Леся Никитюк вовсю наслаждается отдыхом в Италии, а именно – во Флоренции, куда украинская телеведущая прилетела буквально вчера вечером, 30 июня. Также отметим, что Никитюк посетила Италию с более чем важным поводом! Именно в этой стране ведущая Регина Тодоренко планирует пышно отпраздновать свою свадьбу с Владом Топаловым! И коллега Регины по шоу "Орел и Решка" также в списке приглашенных гостей.

И пока все ждут и находятся в предвкушении столь важного события, Никитюк решила изучить красоты и достопримечательности Флоренции.

Прежде чем отправиться на прогулку Леся показала поклонникам пару ярких фото, похваставшись видом со своего окна.

"Ciao Firenze! Церква Santa Croce і Національна бібліотека прямо в мене під носом! Вид з тераси розкішного готелю", - подписала снимок Никитюк.

При этом на фото Леся позирует только в одном халате, элегантно выставив спортивные ножки и оголив одно плечо.

Леся Никитюк во Флоренции удивила неожиданной встречей с вице-губернатором Тосканы

Леся Никитюк во Флоренции удивила неожиданной встречей с вице-губернатором Тосканы

Леся Никитюк в Италии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Более того, Никитюк провела не просто развлекательный день во Флоренции! Телеведущая наведалась к вице-губернатору Тосканы Эудженио Джани! Как рассказала ведущая, именно этот человек поспособствовал тому, что Киев и Флоренция стали городами побратимами. Соответствующее видео появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Что касается фото Никитюк, то поклонники поспешили оставить свои отзывы:

  • "Ну очень-очень красивые ноги!"
  • "Роскошная и невероятная!"
  • "Красивый пейзажи"
  • "Ну ты, Леся, и красавица!"

Леся Никитюк во Флоренции удивила неожиданной встречей с вице-губернатором Тосканы

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк умилила фотосессией с лошадью. Хотя телеведущая не упустила возможности показать и стройные формы. 

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