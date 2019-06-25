Леся Никитюк в экстремальном мини оказалась перед нелегким выбором

Популярная телеведущая и шоувумен Леся Никитюк неустанно радует поклонников эффектными образами на съемочной площадке и в жизни. Она даже негласно ввела собственную рубрику "образ дня". Многотысячная армия поклонников Леди Ле всегда принимает "на ура" ее пикантные луки и обожает за искрометный юмор и заразительный оптимизм. Так, на новом фото в Instagram Леся буквально светится от радости, позируя в платье-мини оригинального кроя, подчеркнувшем все ее прелести разом – длинные ноги, зону декольте и плоский животик.

Эффектная Леся красуется на фоне трех различных моделей машин класса люкс - Ford Mustang, Bentley и Mercedes-Benz SL500.

На теледиве – серебристое экстремально короткое платье оригинального кроя с узлом под грудью, явившее миру ее роскошный бюст, стальной пресс и подчеркнувшее бесконечные ножки в босоножках на небольшом широком и устойчивом каблучке.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Всіх давно мучає питання! Хто ще з зірок шоу-бізнесу піде в політику... І На шо пересяде Леди Ле? Як думаєте яка тачка мені підходить? Голосуєм в коментах:

1. Ford Mustang

2. Bentley(запомнить як пишеться)

3.Mercedes-Benz SL500", - перечислила звезда.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Меньше, чем за час пост собрал более 1 700 комментариев – подписчики Леси начали наперебой советовать ей, какому авто отдать предпочтение и не забывали оставлять комплименты для эффектной автоледи.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Красотка!", "В топку бренды, главное позитив! а Леся всегда на позитиве, так что подбирай ту в которой комфортней внутри!", "Девушка-огонь", "1 —така ж яскрава як і Леся", "Очень гармонично вы смотритесь возле Bentley", "Вы шикарная во всех, но 3 - идеально", - разделились мнения подписчиков Леди Ле.

Скриншот комментариев

Напомним, что Леся Никитюк заворожила луком в оранжевой мини-юбке, представ в образе Мавки.

Ранее Леся Никитюк ошарашила неожиданным признанием своему коллеге Сергею Притуле.