ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Леся Кардашьян": Никитюк поразила фанатов изменившейся фигурой

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.08.2019 - 14:32
"Леся Кардашьян": Никитюк поразила фанатов изменившейся фигурой
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая продолжает удивлять сеть "переменами" во внешности

Веселая и позитивная телеведущая Леся Никитюк никогда не теряет свое чувство юмора - за что многие ее и любят. Так, недавно она показала себя после "ринопластики", изрядно повеселив поклонников снимком со свиным пятачком вместо носа. Теперь же знаменитость решила изменить и свою фигуру.

На своей Instagram-страничке Леся опубликовала яркий фото-коллаж с отдыха в одном из престижных отелей Турции. На снимке она запечатлена у бассейна в мирко-бикини, соломенной шляпке и солнцезащитных очках.

С помощью фотошопа ведущая заметно увеличила себе ягодицы, а также "сделала" осиную талию. Шутница Никитюк попросила фанатов подсказать, с какой же фигурой ей лучше.

&quot;Леся Кардашьян&quot;: Никитюк поразила фанатов изменившейся фигурой

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Нарешті відпочинок!!! З якою фігурою йти на пляж? Кстате я в крутом отеле, прилетайте", - поинтересовалась артистка.

Многие фолловеры тут же подметили сходство Леси с "новой" фигурой со светской львицей Ким Кардашьян и принялись активно высказывать свое мнение относительно таких изменений.

  • Аххааааа. Леся Кардашьян
  • Попа как у Ким
  • Шикарная ЛесЯ
  • Ох, Лесюня, Ох, красуня. Своя фігура супер!!! Не відняти, не додати
  • Чувство юмора как всегда на высоте
  • З натуральною що зліва!)))
  • Мне нравится первая) слева) красивая) та что справа немного перебор )))) красота в уникальности! Ещё не один фотошоп не смог в своей креативности победить Бога!
  • Оце насмішила! Звісно бери свою
  • Багіня фотошопу :-)
  • Бомба
  • Вторая фотка такая реалистичная, Ким Кардашьян по УКРАИНСКИ

&quot;Леся Кардашьян&quot;: Никитюк поразила фанатов изменившейся фигурой

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк похвасталась лакшери отдыхом в Турции. Ведущая раскрыла, что отдыхает вместе с семьей и показала свою роскошную двухэтажную виллу. Более того, у Никитюк также на время отдыха есть личный помощник - так называемый батлер.

Ранее Леся Никитюк в бассейне похвасталась идеальными формами в полосатом купальнике. Телеведущая тогда отдыхала с подругами в Киеве.

Лакшери-шмакшери и помощник: Леся Никитюк похвасталась роскошным отдыхом в Турции (видео) "Немного ринопластики и красивая": Леся Никитюк поразила переменами во внешности
Новости Украины Леся Никитюкфигура
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь