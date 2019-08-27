"Леся Кардашьян": Никитюк поразила фанатов изменившейся фигурой

Ведущая продолжает удивлять сеть "переменами" во внешности
Веселая и позитивная телеведущая Леся Никитюк никогда не теряет свое чувство юмора - за что многие ее и любят. Так, недавно она показала себя после "ринопластики", изрядно повеселив поклонников снимком со свиным пятачком вместо носа. Теперь же знаменитость решила изменить и свою фигуру.
На своей Instagram-страничке Леся опубликовала яркий фото-коллаж с отдыха в одном из престижных отелей Турции. На снимке она запечатлена у бассейна в мирко-бикини, соломенной шляпке и солнцезащитных очках.
С помощью фотошопа ведущая заметно увеличила себе ягодицы, а также "сделала" осиную талию. Шутница Никитюк попросила фанатов подсказать, с какой же фигурой ей лучше.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Нарешті відпочинок!!! З якою фігурою йти на пляж? Кстате я в крутом отеле, прилетайте", - поинтересовалась артистка.
Многие фолловеры тут же подметили сходство Леси с "новой" фигурой со светской львицей Ким Кардашьян и принялись активно высказывать свое мнение относительно таких изменений.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк похвасталась лакшери отдыхом в Турции. Ведущая раскрыла, что отдыхает вместе с семьей и показала свою роскошную двухэтажную виллу. Более того, у Никитюк также на время отдыха есть личный помощник - так называемый батлер.
Ранее Леся Никитюк в бассейне похвасталась идеальными формами в полосатом купальнике. Телеведущая тогда отдыхала с подругами в Киеве.