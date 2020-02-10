Скарлетт Йоханссон засветила "хищную" татуировку в платье богини на вечеринке Vanity Fair

Скаарлетт Йоханссон в фильме "Брачная история" (кадр из фильма)

Скарлетт выбрала платье, которое показало сразу три татуировки актрисы

35-летняя актриса Скарлетт Йоханссон попала в номинацию “Лучшая женская роль” церемонии Оскар 2020. Однако желанная статуэтка досталась Рене Зеллвегер за роль в биографическом фильме “Джуди”. Кстати, Йоханссон номинировалась за игру в фильме “Брачная история”. Как обычно, внимание зрителей ежегодной церемонии было приковано не только к волнительному оглашению имен победителей, но также к нарядам звездных гостей. Отметим, что уже традиционно после церемонии состоялась вечеринка Оскар-2020. За организацию афтепати отвечал журнал Vanity Fair. К слову, афтепати Оскара порой собирает больше звезд, чем красная дорожка кинопремии. При этом звезды готовят для этого вечера сразу два наряда - для красной дорожки и для последующей вечеринки.

Так поступила и Скарлет Йоханссон. 35-летняя красотка блистала перед десятками камер вечеринки Vanity Fair в роскошном платье от Oscar de la Renta. “Платье-богини” выполнено из нежного шелка жемчужного оттенка. Переливаясь на свету, платье идеально подчеркивало плавные изгибы спортивной фигуры актрисы. Наряд изысканно оголяет плечи. Зона декольте оформлена в виде бра, обильно украшенного сверкающими камнями. Получилась интересная отсылка к платье-тунике.

Скарлетт Йоханссон в платье Oscar de la Renta на вечеринке Vanity Fair (скриншот поста: instagram.com/fashiontomax)

Скриншот поста: instagram.com/coolgirlsdiary

Свой изысканный образ Скарлетт дополнила золотыми босоножками на тонкой шпильке. Густые волосы актрисы собраны в высокую прическу, одна прядь выпущена. Макияж сделан с акцентом на глаза, а также губы насыщенного винного оттенка. В руках красотка держит золотой клатч в тон платью.

Татуировка актрисы на спине (скриншот поста: instagram.com/scarlett.johensson)

При этом поклонники звезды “Брачной истории” сразу же отметили, что платье также выгодно подчеркивает ее тату. Отметим, что Йоханссон - одна из самых “татуированных” голливудских актрис. У актрисы есть большая татуировка в виде роз на спине. Также цветное тату на левой руке в виде восходящего солнца на фоне тучки. Еще одно тату можно хорошо рассмотреть на новых фото актрисы - в виде парящего орла.

Скарлетт Йоханссон на красной дорожке Оскар-2020 (скриншот поста: instagram.com/oscardelarenta)

Отметим, что на красной дорожке Оскара-2020 Скарлетт также появилась в платье от Oscar de la Renta, но немного другого фасона. Но наряд выполнен также в нежных жемчужных оттенках. На страничке бренда отмечается, что корсет был сшит и декорирован вручную. В целом на создание наряда ушло более 300 часов мастеров модного бренда.

Брачная история - трейлер

Драма “Брачная история” рассказывает о разногласиях в семье Чарли и Николь Барбер, театрального режиссёра и его ведущей актрисы. Супруги так и не смогли решить свои проблемы полюбовно и постепенно пришли к решению о разводе. Чарли и Николь хотели сохранить тёплые взаимоотношения, но всё стало лишь хуже, когда в дело вмешались юристы. К тому же Николь получила новую роль в телепроекте в Лос-Анджелесе, а Чарли решил остаться в Нью-Йорке. Также им предстоит разобраться с опекунством их маленького сына. В итоге супругам вновь приходится вернуться к общению без посредников. В главных ролях: Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер.