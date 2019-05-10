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Леди-соблазн: Слава из НеАнгелов "зажигает" чувственным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.05.2019 - 12:56
Леди-соблазн: Слава из НеАнгелов "зажигает" чувственным фото
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Каминская показала спортивные формы

Слава Каминская в последнее время любит побаловать своих поклонников весьма откровенными снимками. То фотосессию в купальнике с анималистичным принтом устроит, то в ультра коротком платье позирует. И каждый раз блистает глубоким декольте. Не стал исключением и один из последних снимков солистки НеАнгелов на ее страничке instagram.

Так, на опубликованном фото Слава позирует в одном только нижнем белье – черном полупрозрачном бюстгальтере. Также она позирует за преграждением. Укладка – роскошные объемные локоны, уложенные на одну сторону. Мейкап сделан с акцентом на алые губы.

"Хорошей ночи", - подписала чувственное фото Каминская.

Слава Каминская

Соблазнительная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники певицы поспешили засыпать ее восторженными отзывами:

  • Очень соблазнительное фото!
  • Красотка!
  • Самая-самая!
  • Уснешь после этого, как же))

Кстати, до этого снимка Каминская опубликовала еще один – со съемок нового клипа "Удары". Тогда Каминская появилась в необычном образе в стиле "Матрицы" - в длинном лаковом зеленом плаще, красной юбке и таких же красных сапогах.

Леди-соблазн: Слава из НеАнгелов &quot;зажигает&quot; чувственным фото

Леди-соблазн: Слава из НеАнгелов &quot;зажигает&quot; чувственным фото

Слава из НеАнгелов в клипе "Удары" (фото: instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская похвасталась своими семейными выходными. Солистка НеАнгелов не так и часто балует фанов теплыми снимками. Украинской исполнительнице удалось выкроить врем на прогулку со своей мамой, а также детьми – Леонардом и Лаурой. За один день семья успела посетить сразу два парка развелчений. А также контактный зоопарк, где дети покормили коз и кроликов.

Также до этого Слава и Вика из НеАнгелов покорили точеными фигурами на вечеринке Viva! Бал. Певицы появились в разных по характеру, но одинаково стильных образах. 

Слава из НеАнгелов вызвала "пожар" в сети откровенным фото в купальнике "Цыганка Сэра": Слава из НеАнгелов вызвала споры в сети новым образом
Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
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