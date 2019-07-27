"Леди на миллион": похорошевшая Слава из НеАнгелов восхитила образом в блестящем платье

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица оставила к снимку оригинальную подпись

Слава Каминская из группы НеАнгелы, которая недавно развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, старается не унывать и не выносить свои переживания на публику. Певица продолжает активно посещать светские мероприятия и делиться новыми фото в сети. Недавно она взбудоражила сеть совместным кадром с героем шоу Холостяк 9 Никитой Добрыниным - многие тут же приписали им роман, хотя мужчина находится в отношениях с победительницей проекта Дашей Квитковой.

Слава же опубликовала новое фото в роскошном наряде и не преминула пошутить на тему богатой фантазии людей.

Артистка запечатлена в блестящем облегающем платье в пол насыщенного изумрудного оттенка с кружевными вставками на груди и рукавах. Эффектный наряд выгодно подчеркнул соблазнительные изгибы тела Каминской.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"После громких заголовков к моим фото, я уже боюсь выкладывать фото с животными ( например), а то мало ли ))) окажется что у меня и с ними роман", - иронично прокомментировала исполнительница.

Подписчики оценили чуство юмора и наряд Славы и засыпали ее восхищенными комплиментами.

Платье просто обалденное

Неймовірна красотка

Красотка! Будь счастлива

Слава,ты как всегда секси вумен. Пусть говорят

Шикарная

Гюрем

Шикарне плаття

Супер красивая

Леді на мільйон

Красавица.... Леди....Просто ШИКАРНАЯ девушка! Умница! Оставайся всегда такой яркой, цветущей и жизнерадостной!

Изумруд в золотой оправе

Нет слов, великолепно выглядите

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, что Слава из НеАнгелов заворожила сеть стройной фигурой в купальнике.

Недавно также стало известно, почему Слава Каминская из НеАнгелов развелась с мужем. Как оказалось, брак не выдержал испытания детьми и бытовыми проблемами. Об этом стало известно из решения суда о расторжении союза Эдгара и Славы Каминских. Отметим, что инициатором развода выступил сам Эдгар.

Отметим, что еще Слава Каминская в последнее время буквально засыпала Instagram фотографиями сына Леонарда и дочки Лауры, которым она посвящает много времени.