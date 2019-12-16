Леди в красном: стильная Катя Осадчая показала, как провела время в Амстердаме

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая отправилась в Нидерланды по работе

В жизни Кати Осадчей сейчас напряженный период - ведь декабрь всегда самое загруженное время у артистов и телеведущих. Кроме того, она уже начала готовиться к праздникам и даже показала в сети уже наряженную новогоднюю елку. Вместе с мужем Юрием Горбуновым они украсили праздничное деревце в светлых тонах, ведь грядущий год пройдет под символом Белой Металлической Крысы (Мыши).

А сейчас Осадчая находится в Амстердаме, куда улетела по работе. Впрочем, это и не очень хорошая погода не помешали ей немного прогуляться по живописному городу, который еще называют "северной Венецией". На своей странице в Instagram Катя поделилась атмосферными кадрами, на которых она позирует на фоне каналов, лодок и велосипедов.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

При этом ведущая выглядит очень ярко и стильно - на звезде красные брюки и такого же цвета пальто, а также белые кроссовки. Фиолетовый зонтик добавляет ее луку особой изюминки.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Привіт, Амстердам :) Навіть важко повірити, що влітку ми з @gorbunovyuriy тут плавитися від аномальної спеки :) зараз стандартні зимові +5, які відчуваються, як -10 :) і вже скрізь різдвяні прикраси. Цього разу ми у справах, знімаємо Світське життя, але в планах повернутися кататися на велосипедах і не тільки :) Стежте за анонсами, скоро у Світському житті наші нідерландські пригоди", - поделилась Осадчая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонникам очень понравился образ шоудивы, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

Катерино, дуже личить червоний колір. Красуня

Красуня

Образ - супер, обожаю яркие и смелые сочетания цветов !!

Катя, ну на фото вам 17 лет, школьница! Как красиво вы выглядите! Удачи!

О, то міг зустріти вас - сьогодні теж там був

Нейвомвірно вродлива жінка

Красавица

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Позже она расказала в сторис своего аккаунта, что поехала в столицу Нидерландов на большой концерт звезд Евровидения, где выступала также и Верка Сердючка. Телезвезда поделилась совместными кадрами с победителями конкурса разных лет - Неттой Барзилай, Лорин, нашей Веркой и другими.

Фото: Катя Осадчая со звездами Евровидения (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая поразила цветущей внешностью на съемках Голос Країни.