Леди Гага в полуголом наряде и на коленях у любимого оригинально подтвердила новый роман

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Певица показала счастливое фото с возлюбленным

Ну что же, теперь Леди Гагу можно наконец официально поздравить со стартом новых романтических отношений. Скандальная красотка, на которую посыпалась волна критики из-за расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера, не обращает внимание на злые языки. Гага счастлива и с радостью готова делиться трогательными моментами со своими поклонниками.

Так, 2 февраля весь мир облетели кадры Леди Гаги с таинственным кавалером. Певица и ее новый бойфренд посетили грандиозный Супербоул-2020 - Super Bowl LIV (решающая игра Национальной футбольной лиги в сезоне 2019 года. Матч прошёл 2 февраля на "Hard Rock Stadium" в городе Майами-Гарденс). Напомним, что в перерыве выступали Шакира и Дженнифер Лопес. И их выступления ждали не меньше, чем сам Супербоул. Долгожданное спортивное мероприятия посетили десятки американских звезд. Не пропустила его и Леди Гага, сразу же попал на “первые полосы” таблоидов.

Журналисты быстро выяснили, что нового бойфренда исполнительницы зовут Майкл Полански. Мужчина оказался завидным женихом - филантроп и миллионер, выпускник Гарварда и генеральный директор Parker Group.

Поклонникам не пришлось гадать, серьезные ли у сладкой парочки отношения. Или Гага просто не хотела приходить одна на звездную тусовку. На днях скандальная певица сама расставила все точки над “і”. На своей instagram-страничке Гага опубликовала красноречивое фото с возлюбленным. И ясно дала понять - Гага и Майкл точно в отношениях.

На снимке Полански держит на руках свою возлюбленную и с нежностью смотрит на нее. Судя по всему, фото было сделано на яхте.

Майкл Полански и Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

“We had so much fun in Miami. Love to all my little monsters and fans, you’re the best!” (Нам было так весело в Майами. С любовью ко всем моим маленьким монстрам и фанатам, вы лучшие!”) - подписала фото с любимым Гага, обращаясь также к поклонникам.

Поговаривают, что оскароносная Гага и ее избранник уже несколько недель живут вместе. Более того, певица уже успела познакомить любимого со своей мамой Синтией. Ну что же, теперь остается ждать новых выходов парочки.

Майкл Полански и Леди Гага на Супербоуле-2020 (скриншоты: instagram.com/gagasway)

Напомним, что тем временем в сети все еще обсуждают “роль Леди Гаги” в расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Пара рассталась летом 2019 года, до этого прожив вместе 4 года. У модели и актера есть общая дочь Лея, которой в марте исполнится три года. При этом пара официально решила не расписываться. В американских СМИ активно писали, что у Брэдли Купера и Леди Гаги возник роман во время съемок в фильме “Звезда родилась” в 2018 году. Несмотря на то, что “интрижка” была непродолжительной, Шейк не смогла простить измены любимого. При этом как-либо комментировать эти слухи “трио” отказывается. Хотя на прямой вопрос о возможном романе с Купером сама Гага отвечала весьма уклончиво.

На данный момент Шейк старается влиться в роль матери-одиночки и работающей модели. Известно, что на помощь к своей звездной дочери в Нью-Йорк прилетела ее мама Ольга. Шейк с дочкой и мамой неоднократно замечали папарацци на улицах Нью-Йорка.