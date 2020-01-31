Ирина Шейк с дочкой от Брэдли Купера и мамой порадовала редкой прогулкой — три поколения красоток

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

На редких кадрах запечатлены сразу три поколения красоток

Ирина Шейк, похоже, постепенно возвращается к спокойным будням. Конечно, настолько спокойным, насколько это возможно супурмодели с “бешенным” графиком и с маленьким ребенком на руках. После недавнего интервью британскому VOGUE, поклонникам модели стало очевидно - за внешне “стальной” красоткой скрывается ранимая женщина. Расставшись с актером Брэдли Купером в 2019 году, Шейк переживает сложные времена. По словам модели, она “разваливается на куски”. Сейчас ей труднее всего найти баланс между одинокой матерью и работающей моделью. Помогать своей звездной дочери вызвалась ее мама - Ольга Шайхлисламова.

Отметим, что на днях мама звездной модели прилетела к ней в Нью-Йорк, где Шейк живет с дочкой. Как-то женщины уже попали в объектив вездесущих папарацци во время неспешной прогулки по городу. Женщины посетили несколько магазинов, посидели в кафе. Шейк, конечно же, была не против попозировать на камеру. Тем более, что красотка выбрала стильный повседневный образ в ярком белом плаще и грубых ботинках.

Недавно Ирина с мамой Ольгой вновь стали героинями светской хроники. Только на этот раз на прогулку супермодель также взяла свою двухлетнюю дочку (в марте 2020 малышке исполнится три года). Лея де Сьен Шейк Купер (полное имя девочки) была одета, как принцесса. Девочка гуляла с мамой и бабушкой в зефирном платье с пышной юбкой из тюли. От холода малышку защищала яркая желтая куртка. Красные колготки и красная шапочка - еще одни броские акценты в наряде девочки.

Ирина Шейк с дочкой и мамой на прогулке (скриншоты: instagram.com/candidcelebkids)

Ирина также на этот раз со стилем не прогадала. Супермодель продемонстрировала очередной демисезонный стильный образ. В центре аутфита - вновь “белое пятно”, а именно - спортивные брюки, заправленные в грубые кожаные сапоги. Черный свитшот и длинный кожаный плащ дополняют повседневный лук. Из аксессуаров Ирина выбрала кепку и солнцезащитные очки, а также белую сумку на цепочке.

Мама Ирина также была одета весьма элегантно - черный плащ, брюки, свитер под горло терракотового оттенка.

Стильные красотки мило общались и улыбались. Похоже, что поддержка самого близкого человека действительно пошла Ирине только на пользу.

Напомним, что Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться в 2015 году. Их роман развивался стремительно. В марте 2017 у пары родилась дочка Лея. Но уже через два года модель и актер расстались, так официально и не расписавшись. В прошлом году в сети активно ходили слухи, мол, пара рассталась из-за “романа” Купера с Леди Гагой - они тогда снимались в фильме “Звезда родилась” (премьера состоялась в 2018 году). Однако слухи о романе так и не подтвердились. Хотя источники, близкие к семье Шейк-Купер, утверждали, что отношения между ними пошатнулись именно из-за “интрижки” Купера с Гагой. Якобы роман был непродолжительный, однако российская супермодель не смогла простить возлюбленного. Да и сама Леди Гага в различных интервью и комментариях уклончиво уходила от прямых вопросов о возможном романе с актером.

Напомним, ранее Ирина Шейк в жакете на голое тело пленила образом соблазнительной скромницы.