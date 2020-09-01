В латексе и на шпильках: Маша Ефросинина в эффектном образе похвасталась стройной фигурой

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Звезда порадовала новым луком

Маша Ефросинина поделилась новыми фото со съемок телешоу «Дети против звезд», где продемонстрировала не только стильный образ, но и свою стройную фигуру. Звезда примерила черные брюки из латекса, а также кислотно-зеленого оттенка широкий джемпер. К наряду она подобрала туфли на шпильке в тон свитеру. Идеальным дополнением к образу стали собранные в хвост волосы, а также макияж в натуральных оттенках, который подчеркнул свежесть и сияние кожи. Выглядела Маша невероятно стильной и привлекательной.

Новый образ маши покорил поклонников (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

«Просто знайте – если этим летом вы ни разу не носили латексные штаны в 37 градусов, то вам не было жарко», – шутя написала телезвезда. Фолловеры Ефросининой тут же принялись обсуждать ее новый аутфит, дав ему высшую оценку. Многие отметили также неувядающую красоту своей любимой ведущей. «Класс, образ огонь», «Шикарная», «Девушка, которая с каждым годом только молодеет», «Штаны супер», «Горячо», «Красотка», – такими комплиментами буквально засыпали страницу Ефросининой. Не обошлось и без комплиментов ее стройной фигуре.

Маша позволяет себе любимые напитки и еду, но в меру (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

К слову, недавно Маша честно призналась, в чем секрет ее стройности. Все дело – в правильном подходе к питанию. "Это не диеты, не лишения, не умение продержаться 16 часов, потому что это круто работает... Для меня ПП – это, в первую очередь, осознанность. Умение слышать себя и свои и только свои ощущения... То есть я абсолютно точно осознаю, что всякого рода насилие над собой в питании – это дикий стресс. А стресс уничтожает организм похлеще картошки фри».