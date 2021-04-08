UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Квартал 95" показал "неожиданные" фото Кошевого с шарами

Автор: Lite

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой 7 апреля отпраздновал день рождения. В этом году художественному руководителю "Вечернего Квартала" исполнилось 38 лет.

"Кварталовцы" поделились фотографиями с шумного празднования.

Оказалось, что день рождения Кошевой встретил на работе, поскольку репетиционный процесс перед концертом "Вечернего Квартала" в самом разгаре. И хоть само действо пройдет без зрителей, подготовка к нему идет очень насыщенная.

Перед репетицией актеры решили устроить Жене сюрприз - шарики, торт и свечи. Чтобы ни локдаун, ни рабочий процесс не оставили без праздника их дорогого друга.

Актеры "Квартала 95" поздравили Кошевого шариками и свечами (фото: пресс-служба студии)

"Это было очень неожиданно! Я приехал как всегда на репетицию, а меня встречают камеры, шары и свечи. Вроде бы и не юбилей, но очень приятно, что ребята так побеспокоились и все организовали. Люблю всех", - прокомментировал Кошевой после сюрприза.

Евгений поделился, что в этом году встречал свой день рождения в узком семейном кругу. В связи с локдауном и подготовкой к концерту большого празднования не было.

Евгений Кошевой с семьей (фото: пресс-служба студии)

Добавим, что премьера обновленного "Вечернего Квартала" состоится 17 апреля на 1+1. Зрителей ждет "вакцинация юмором", звездные гости, новые масштабные декорации, острые шутки и много других сюрпризов.

Ранее мы писали, что повзрослевшая дочь Кошевого впечатлила сеть внешним видом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Квартал 95Евгений Кошевой
Читайте также
Звезды "Квартала 95" рассказали про "пикантные" ситуации на сцене: зрители все замечали
Елена Кравец показала подросших двойняшек: совсем взрослые
Прогноз погоды